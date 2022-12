Casualmente procurador revive un proceso que estaba dormido: José M. de la Calle

El exfuncionario, quien es hijo de Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, aclaró que hasta el momento no ha sido notificado de la decisión y que se enteró a través de los medios.



Así mismo, De la Calle indicó que “hay muchas cosas complicadas de asimilar” en esta decisión pues, argumentó, las acusaciones no tienen validez ni fundamento.



“Este tema venía dormido hace mucho tiempo. Ellos tenían una investigación preliminar que no caminaba y casualmente, ahorita en estos momentos, lo reviven con una decisión muy sorprendente, increíble, que no tiene ningún sentido con lo que ha ocurrido en este proceso” expresó.



Sin embargo, el exsuperintendente de Industria y Comercio agregó que no quiere pensar que la decisión tenga que ver con las posiciones de José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan, y el procurador sobre el proceso de paz.



El Ministerio Público investiga al exsuperintendente a De la Calle por presuntamente violar el debido proceso en un caso contra Fedegán.



El proceso se inició por una queja que presentó Lafaurie al denunciar que se le violó el debido proceso cuando fueron sancionados por ciclos de vacunación que se habrían suministrado sin los protocolos establecidos.



La Procuraduría busca determinar si dicha sanción fue irregular.