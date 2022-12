Conciliación anticorrupción sí debe ser votada en la Cámara

Hasta este jueves 20 de junio la Cámara de Representantes tiene plazo máximo para votar la ley que busca eliminar el beneficio de la casa por cárcel para los servidores y exservidores públicos que hayan cometido delitos contra las finanzas de la Nación.

Al interior de la corporación hay un ambiente dividido frente a los tiempos que hay para salvar el proyecto de ley anticorrupción.

“No veo cómo nosotros aprobamos un texto y, de un momento a otro, faltando dos días para que se termine la legislatura nos mandan un proyecto de ley con una serie de cambios”, dijo John Jairo Cárdenas del partido de la U.

Sin embargo, hay una mayoría que considera que es posible lograr la conciliación que se debe votar porque dos días de plazo son suficientes. “Debería alcanzar, creo que los tiempos dan. Creo que va a ser un tema de voluntad política que se salve este proyecto anticorrupción y creo que es muy importante para el país”, manifestó Juan Carlos Lozada, representante del partido Liberal.

Entretanto, el representante Wadith Manzur, del partido Conservador, señaló que pueden trabajar hasta el jueves y “el presidente tendrá la responsabilidad y los conciliadores de presentarle un informe a esta Cámara de Representantes para que sea votado”.

“Es un compromiso de esta Cámara de Representantes de sacar adelante ese proyecto de ley; ese es un proyecto que ataca las estructuras criminales de corrupción que hay en el país”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, expresó que ve muy difícil que se concilie el texto por falta de tiempo y porque se dejaría de debatir otros proyectos.

“Pretenden que el trámite de los conciliadores lo podamos hacer en dos días, pero esto va ser muy complicado. Vamos a intentarlo”, indicó.

Según Chacón no se ha podido nombrar conciliadores porque el texto aún no ha salido del Senado. “Muy difícil, hoy es 18 de junio y la legislatura se acaba el 20 de junio; en este momento no tengo ni siquiera el texto que se votó”, indicó el presidente de la corporación.

Según Chacón, lo más demorado en votar son los impedimentos que en el Senado fueron cerca de 80 y tardaron en ser debatidos cerca de cinco días.