Consejo de Estado determinó que sanción contra Alex Flórez es ajustada a la legalidad

La Sala Dos Especial de Decisión del Consejo de Estado declaró ajustada a la legalidad la sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses impuesta por la Procuraduría al senador Alex Flórez.

Es importante recordar que la sanción se remonta a un caso que se dio en la madrugada del 2 de septiembre del 2022 en un hotel en Cartagena. En ese momento se estaba dando un procedimiento policial y el congresista Flórez calificó a los uniformados como “asesinos”, ladrones y “violadores de derechos humanos".

Después de que se difundieran los videos, la Procuraduría inició una actuación disciplinaria que fue confirmada en segunda instancia.

La sanción de inhabilidad y suspensión se determinó que debía ser por un término de seis meses.



“Al ejercer el control integral del acto sancionatorio, la Sala Especial de Decisión verificó el cumplimiento de las garantías del debido proceso y la correcta aplicación del régimen disciplinario, porque la conducta del senador encaja en una prohibición constitutiva de falta disciplinaria, su comportamiento afectó la imagen de la función pública y desconoció el estándar ético exigido a los congresistas”, dice el Consejo de Estado.