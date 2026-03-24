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Blu Radio  / Judicial  / Consejo de Estado determinó que sanción contra Alex Flórez es ajustada a la legalidad

Consejo de Estado determinó que sanción contra Alex Flórez es ajustada a la legalidad

La sanción disciplinaria se impuso por los insultos del congresista contra unos policías en Cartagena.

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