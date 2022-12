Corporación Jueces y Magistrados rechaza denuncias de Fiscalía sobre caso Interbolsa

La Corporación Jueces y Magistrados de Colombia y algunos abogados que hacen parte del proceso de Interbolsa y el Fondo Premium rechazaron las denuncias de la Fiscalía sobre los supuestos retrasos en estos procesos.



Ante el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de compulsar copias al Consejo Superior de Judicatura para que sean investigados los abogados del Fondo Premium y de Interbolsa, los integrantes de estos grupos han manifestado que no se van a dejar presionar por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.



Cabe señalar que en el comunicado emitido por el ente acusador se realiza un análisis detallado de las inasistencias y aplazamientos de ambos procesos, razón que llevó a la Fiscalía a compulsar copias a la judicatura.



Así mismo, llama la atención que las únicas audiencias que se realizaron en las fechas programadas y sin solicitud de aplazamiento fueron en las que se solicitó la libertad de los implicados en el descalabro del Fondo Premium e Interbolsa. Nueve de ellos ya están libres por vencimiento de términos.



Iván Cancino, abogado defensor de Víctor Maldonado, puntualizó que él no ha ejercido ninguna maniobra dilatoria. “Espero que el fiscal sea muy preciso en la queja que presente”.



De otro lado, la Corporación Jueces y Magistrados mostró su descontento por la carta enviada por Martínez y han expresado que ellos no tienen culpa alguna frente a los aplazamientos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El defensor del pueblo avanza en su visita a las zonas veredales del departamento del Tolima. Se reúne con la comunidad de Gaitania escuchando sus temores ante la posibilidad de que vuelva la violencia a la región.



-La Policía Metropolitana de Villavicencio recuperó 14 computadores del programa computadores para educar que habían sido hurtados de una institución educativa de la ciudad.



-En España fueron detenidos más de 30 presuntos narcotraficantes que vendían cocaína procedente de Colombia.



-Los Indios de Cartagena perdieron ante los Toros de Sincelejo y quedaron eliminados en el Béisbol Profesional Colombiano.