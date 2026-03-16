En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Policías asesinados
Leche Algarra
Iván Cepeda
Premios Óscar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte defiende la suspensión provisional y justifica decisión de frenar primera emergencia económica

Corte defiende la suspensión provisional y justifica decisión de frenar primera emergencia económica

La Corte Constitucional hizo público el auto con el que suspendió provisionalmente los efectos del decreto 1390 de 2025, la primera emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad