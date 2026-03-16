Corte defiende la suspensión provisional y justifica decisión de frenar primera emergencia económica

Estaba pendiente la publicación de este auto, en el que la Corte Constitucional explica los motivos por los cuales utilizó por primera vez la figura de la suspensión provisional a un estado de excepción. El documento tiene 112 páginas, y en varias de ellas el alto tribunal detalla las razones por las que suspendió la primera emergencia económica, decisión que abrió un fuerte debate jurídico.

Lo que dice concretamente el alto tribunal es que las medidas cautelares son herramientas procesales destinadas a impedir que, durante el tiempo que tarda el análisis de fondo, se produzcan afectaciones a derechos fundamentales, interferencias en las competencias de las instituciones o alteraciones graves en el orden jurídico.

Corte Constitucional Foto: Corte Constitucional

“La respuesta a estas tensiones constitucionales debe orientarse a la búsqueda de un punto de equilibrio que, de un lado, permita al juez evitar que un uso abusivo o insostenible de los estados de excepción genere perjuicios graves e irreversibles antes de que pueda adoptarse una decisión de fondo y, de otro, no implique una obstrucción indebida a las respuestas de emergencia, cuando estas resulten necesarias y estén constitucionalmente justificadas”, señaló el alto tribunal.

La Corte Constitucional precisó que esta facultad (la suspensión provisional) no significa prejuzgamiento, sino una medida preventiva que busca garantizar que la decisión final sea realmente eficaz y no llegue cuando el daño ya se produjo.



La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año. Foto: BBVA

Asimismo, la Corte enfatiza que sí tiene competencia para suspender decretos de excepción. Sobre la discusión de fondo, se espera que en la última semana de este mes de marzo los ocho magistrados se reúnan en Sala Plena para deliberar sobre la ponencia que ya radicó Carlos Camargo.