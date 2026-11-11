Corte ordena a magistrado Jorge Ibáñez rectificar declaraciones sobre la madre de su hijo

La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar rectificar las declaraciones que hizo sobre Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de su hijo, y sobre Jorge Enrique Ibáñez Robles, al considerar que vulneraron derechos fundamentales de los accionantes.

La decisión fue adoptada por unanimidad mediante la sentencia SU-367 de 2026, en el marco de una acción de tutela presentada por Jorge Enrique Ibáñez Robles y otros contra Jorge Enrique Ibáñez Najar y otro, relacionada con contenidos publicados por el medio de comunicación CasaMacondo.

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En su decisión, la corte confirmó parcialmente el amparo concedido por los jueces de instancia a los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad de Yolanda Inés Robles Ramírez, así como a la honra y la intimidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles. Adicionalmente, protegió el derecho de Robles Ramírez a una vida libre de violencias.

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la orden de rectificación dirigida a Ibáñez Najar. El magistrado tendrá un plazo de tres días, contados a partir de la notificación de la providencia, para corregir en condiciones de equidad las declaraciones que dieron lugar a la vulneración de los derechos fundamentales.



La corte estableció condiciones específicas para ese pronunciamiento: deberá estar escrito en primera persona, reconocer la responsabilidad directa del magistrado por las manifestaciones sin fundamento y no incluir contextualizaciones previas que desvíen el propósito de la rectificación.

Además, la orden señala que Ibáñez Najar no podrá atribuir la afectación a CasaMacondo o a sus periodistas, ni cuestionar los métodos de reportería utilizados por el medio de comunicación.

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Una vez elaborada, la rectificación deberá ser remitida al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva y a CasaMacondo. El medio tendrá otros tres días, después de recibirla, para publicarla en su portal web y en sus redes sociales.

La publicación deberá tener el mismo despliegue y permanecer durante el mismo tiempo que ha tenido el artículo titulado Presidente de la Corte Constitucional acusó a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado, incluido en el especial periodístico Justicia huérfana: el hijo negado del presidente de la Corte Constitucional.

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El alto tribunal aclaró que esta obligación se mantiene incluso si CasaMacondo decide no volver a divulgar el artículo. Si el medio lo publica nuevamente, deberá vincular la rectificación al contenido.

La corte además exhortó a CasaMacondo para que, si Yolanda Inés Robles Ramírez y Jorge Enrique Ibáñez Robles lo solicitan, les permita exponer su versión sobre los hechos que dieron origen a la tutela.

La Sala Plena ordenó a la Defensoría del Pueblo orientar a Yolanda Inés Robles Ramírez, con su consentimiento, para que pueda acceder, si así lo desea, a las medidas contempladas en las leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008, relacionadas con la prevención y atención de las violencias en el ámbito familiar y contra las mujeres.