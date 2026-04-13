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Blu Radio  / Judicial  / Corte permitirá reducir penas por estudiar y enseñar en prisión y no solo por trabajar
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Corte permitirá reducir penas por estudiar y enseñar en prisión y no solo por trabajar

La Corte Suprema de Justicia estudió las tutelas de tres personas privadas de la libertad y amplió los beneficios de trabajo en la cárcel a enseñanza y estudio.

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