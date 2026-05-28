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Blu Radio  / Judicial  / Corte rechazó recusación contra dos magistrados en caso de campaña al Senado del expresidente Uribe

Corte rechazó recusación contra dos magistrados en caso de campaña al Senado del expresidente Uribe

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación contra los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda dentro de la indagación que lleva la Corte al expresidente Uribe por la financiación de su campaña al Senado en 2018.

Álvaro Uribe.jpg
Expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Foto: EFE.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Jaime Granados, quien encabeza la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, había presentado formalmente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una recusación contra los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda, a quienes señaló de haber comprometido la garantía de imparcialidad dentro del proceso penal que se adelanta en su contra.

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Sin embargo, la Sala de Instrucción con los votos de dos conjueces declaró improcedente el recurso. El abogado Granados pidió que ambos magistrados se aparten del conocimiento del caso, argumentando una “afectación a la imparcialidad objetiva” y a la apariencia de neutralidad que debe caracterizar la función judicial.

La defensa del expresidente Uribe que los magistrados ya habrían emitido juicios previos sobre la responsabilidad penal de Uribe, particularmente a partir del auto del 3 de agosto de 2020, mediante el cual se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad dentro del proceso por presunta manipulación de testigos.

Según la recusación, los magistrados habrían utilizado expresiones que, a juicio de la defensa, exceden el carácter provisional de una decisión cautelar y evidencian una convicción previa sobre la culpabilidad del expresidente.

Blu Radio conoció parte de los argumentos de la Corte Suprema para no apartar a los 2 magistrados y es que, la Sala de Instrucción insistió en que no hay concepto u opinión por parte de los magistrados Reyes y Rueda que pueda entenderse como un juicio anticipado.

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