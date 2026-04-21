Condena a 20 años de cárcel a excongresista y a su hermano por abuso sexual de un menor

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a los hermanos Vázquez por un caso de pederastia ocurrido en 1997 en el departamento del Guaviare. Ambos, entonces sacerdotes, fueron llevados a juicio en 2013 en un proceso que culminó con la decisión del alto tribunal de casar el fallo que los había absuelto por el delito de acceso carnal violento agravado.

El Juzgado 26 de garantías legalizó en las últimas horas las capturas de Jaime Alonso Vázquez y su hermano, en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

“Ha habido una amistad que, cuando nos llama, se le ha escuchado. Muchas veces no lo he atendido, pero él es muy insistente. Ha llegado como adulto, entonces que no diga nada como menor de edad. Estoy seguro de que él no tiene ninguna prueba de abuso sexual y de violación”, afirmó Jaime Vásquez en 2013, en entrevista con Blu Radio.

Los hechos se remontan a 1997, cuando la víctima, siendo menor de edad, habría sido objeto de abuso sexual por parte de ambos clérigos. Dieciséis años después, en 2013, las denuncias se hicieron públicas y dio inicio el proceso judicial que ahora concluye con condenas de 20 y 21 años de prisión contra los hermanos.



Fuentes cercanas al proceso señalaron que la Corte Suprema, tras revisar los fallos de primera y segunda instancia, encontró que la absolución se sustentó, entre otros argumentos, en que la víctima no opuso resistencia. Frente a ello, la Sala de Casación Penal precisó que no existen reglas claras sobre cómo debe comportarse una persona en una situación de abuso.

El caso está en manos del magistrado José Joaquín Urbano, quien este miércoles 22 de abril leerá el fallo en audiencia pública que condena a más de 20 años de cárcel al excongresista y a su hermano por este caso de pederastia.