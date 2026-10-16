La Fiscalía General de la Nación identificó a las estructuras delincuenciales conocidas como ‘La Contra’ y ‘La Línea’, señaladas de estar relacionadas con homicidios y tráfico de estupefacientes en La Dorada, Caldas. De acuerdo con la investigación, la disputa por el control de la venta de drogas estaría vinculada con una serie de asesinatos que habría dejado al menos nueve víctimas durante el último año.

Las labores de policía judicial, lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitieron establecer que las dos organizaciones presuntamente atacaban a integrantes de grupos rivales, informantes y personas que colaboraban con las autoridades. La investigación también identificó mecanismos que, según la Fiscalía, habrían utilizado para ocultar elementos y mantener su presencia en distintos sectores del municipio y poblaciones cercanas.

CTI capturó a 13 presuntos integrantes de ‘La Contra’ y ‘La Línea’ por homicidios en Caldas. Foto: Fiscalía

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Entre las actividades detectadas están el uso de establecimientos comerciales, incluidos talleres de motocicletas, para esconder armas de fuego, estupefacientes y elementos empleados en la dosificación de sustancias. Además, las estructuras habrían dispuesto subgrupos, puntos de distribución y sistemas de vigilancia para desarrollar sus actividades ilícitas.

La investigación también estableció que algunas personas y lugares eran destinados a la realización de rituales de santería, con la creencia de que estas prácticas podrían contrarrestar las operaciones de las autoridades. Los investigadores identificaron, además, patrones de movilidad durante la noche y el uso de motocicletas para cometer ataques sicariales.



CTI capturó a 13 presuntos integrantes de ‘La Contra’ y ‘La Línea’ por homicidios en Caldas.. Foto: FIscalía

Entre los hechos que se les atribuyen figura el asesinato de una mujer embarazada, ocurrido el pasado 21 de abril en inmediaciones del sector conocido como Caño Lavapatas. La Fiscalía incluyó este caso entre los episodios investigados dentro de las actividades atribuidas a las dos organizaciones.

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Como resultado de las pesquisas, el CTI, en coordinación con la Policía Nacional, realizó diez diligencias de allanamiento y registro en La Dorada. En esos procedimientos fueron capturados nueve presuntos integrantes de las estructuras. Otras cuatro personas fueron notificadas de actuaciones judiciales en los establecimientos carcelarios de Cómbita, en Boyacá; Girardot, en Cundinamarca, y La Dorada, en Caldas.

Entre las personas notificadas se encuentran alias Manolo y alias Pichón, señalados por los investigadores como cabecillas de ‘La Contra’. En total, las actuaciones judiciales cobijaron a 13 presuntos integrantes de las dos organizaciones.

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Durante los allanamientos fueron incautados 23 teléfonos celulares, 53 tarjetas SIM, un arma de fuego, dinero en efectivo, elementos para la dosificación de estupefacientes y cuadernos con anotaciones que serían de interés para la investigación. Entre los registros encontrados habría información relacionada con distintas actividades delictivas, incluidos los préstamos informales conocidos como ‘gota a gota’.