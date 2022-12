Declaran ilegal captura de uno de los cinco jóvenes detenidos por desmanes en Bogotá

Un juez de garantías declaró ilegal la captura de Jhon Felipe Becerra, uno de los cinco jóvenes capturados el martes por los desmanes durante las marchas en Bogotá.

Para el funcionario judicial, la Fiscalía se equivocó al tipificar el delito por el cual decidió presentarlo ante un juez. Es decir que, a su juicio, llevarlo por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas militares, no era el delito correcto.

“Hay una discusión sobre si ese elemento es o no de uso exclusivo de los militares, no se necesita ir a la corte para saber si los militares cargan bombas molotov en los bolsillos. Una botella molotov no la usa nunca un policía. En ese sentido -para no ponerme a buscar jurisprudencia- en ese orden sí hay una interpretación excesiva por parte del fiscal al decir que se cometió el delito fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas militares”, dijo el juez.

A su juicio, el joven debió ser trasladado como presunto responsable del delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y por el error en la tipificación del delito por parte de la Fiscalía es que el juez decide declarar ilegal su captura.

