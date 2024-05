“Clan del Golfo está llegando a Santurbán”: gobernador de Santander, Juvenal Díaz

Una alerta sobre la presencia del Clan del Golfoen el páramo de Santurbán hizo el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, durante una entrevista con Noticias Caracol.

El mandatario dijo: “el Clan del Golfo está llegando, están llegando ilegales, me lo dicen a mí en privado, que están haciendo explotación y contaminando el agua”.

Pidió a las comunidades denunciar cualquier presencia de personas en la zona para evitar la minería ilegal, igualmente anunció un refuerzo de seguridad en Santurbán.

“Le hemos pedido al Ejército Nacional que haga presencia. Ellos lo están haciendo, nos toca concientizar mucho a la gente para que denuncie porque esos grupos van llegando, se van apoderando de las minas y luego lo que generan son muertes y desplazamientos y no queremos eso”, señaló el mandatario.

Sobre la recuperación de la zona de frailejones afectados por el incendio a principios de enero, el gobernador Díaz Mateus indicó que la especie se ha recuperado.

“Los frailejones están hermosos, reverdecidos, se han colocado vallas para que la gente no los pise, para protegerlos y tenemos que concientizar a las personas que van allá para que no dejen, por ejemplo, latas o vidrios que puedan generar incendios en el páramo. La región cuenta con un banco de agua maravilloso, en donde hay prohibición para explotar oro, como gobernador he dicho que voy a ser el primer defensor del agua y de los páramos en el departamento”, puntualizó el gobernador Juvenal Díaz.