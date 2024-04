Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia incursión violenta del Clan del Golfo 

Una grave situación de seguridad siguen reportando miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el Urabá antioqueño por cuenta de la presencia de grupos armados, especialmente, el Clan del Golfo.

Así lo denunció a Blu Radio Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad, quien relató que el hecho más reciente se produjo en los últimos días cuando desconocidos violentaron y hurtaron el predio comunitario de Las Delicias en la vereda La Esperanza, donde hace cerca de un mes fueron asesinados una mujer de 30 años y su hijo de 15.

Según Tuberquia, desde ese hecho violento la zona ha permanecido la mayor parte del tiempo abandonada y solo habitada pocos días por comisiones humanitarias, situación que habrían aprovechado para llevar a cabo estas acciones.

“Al entrar a la vivienda encontramos que varias herramientas que ya no estaban allí, herramientas de trabajo, herramientas de uso agrícola que no encontramos, que los alimentos que habían dejado las familias el día que salieron, arroz y frijoles ya no estaban”, aseveró.

Lo que más preocupa al líder comunitario es la influencia que estaría ejerciendo el Clan del Golfo en búsqueda de disolver la Comunidad de Paz. Prueba de ello, asegura Tuberquia, fue la reunión que hace cerca de 10 días convocó ese grupo armado con líderes del corregimiento.

Allí pidieron a las diferentes juntas de acción comunal unirse en dicho propósito y señalaron, incluso, como objetivos militares a varios líderes que se han opuesto a su incursión en la zona.

“No hay garantías para permanecer en el territorio y mucho menos para permanecer en familia, ya nos nos han dicho, nos han anunciado los los paramilitares que están esperando, qué familia es la que va a subir porque la próxima familia que llegue a Las Delicias, es la siguiente familia que van a destruir sus vidas”, señaló.

Pese a la lejanía que la Comunidad de Paz ha tenido históricamente con la fuerza pública y la institucionalidad, Tuberquia indicó que los recientes hechos de violencia produjeron la visita del propio ministro de Defensa Iván Velásquez, pero que a pesar de varios acuerdos a los que llegaron parece no haber compromiso para cumplirlos.

“El gobierno lo sabe, la fuerza pública lo sabe, el Ejército sabe que para invitarles en el territorio, la Policía sabe que es para invitar en la Fiscalía sabe, la Defensoría del Pueblo sabe, pero pero se hacen los ciegos, sordos y mudos y no hace nada”, advirtió.

Este integrante del Consejo Interno insistió en la necesidad de buscar mecanismos para afrontar los graves riesgos de seguridad en el territorio para todos sus habitantes.