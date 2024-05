Felipe Zuleta propone alianza política para ganar las elecciones de 2026

El Gobierno de Gustavo Petro acabará en agosto de 2026. Sin embargo, la campaña política para encontrar a su sucesor o sucesora parase que ya está iniciando.

El periodista y panelista de Mañanas Blu, Felipe Zuleta, a través de su cuenta de X lanzó una propuesta para que grupos políticos y ciudadanos se unan para crear lo que él llama un nuevo movimiento cívico.

Zuleta asegura que desde ya hay que pensar en las elecciones de 2026 y propone que ese movimiento se llame "GANAR".

"La idea de hacer un movimiento cívico que se llame GANAR (Grupo Alianza Nacional Republicano) es empezar desde ya a pensar en las elecciones del 2026. En GANAR deben caber todos los colombianos. No es un partido político. No es tumbar al presidente. Es organizarnos y GANAR", escribió.

La idea de hacer un movimiento cívico que se llame GANAR ( Grupo Alianza Nacional Republicano) es empezar desde ya a pensar en las elecciones del 2026. En GANAR deben caber todos los colombianos. No es un partido político. No es tumbar al presidente. Es organizarnos y GANAR. — Felipe Zuleta Lleras (@zuletalleras) May 4, 2024

Publicidad

¿Una mujer llegará a la Presidencia en 2026?

Así como el periodista Felipe Zuleta ya está viendo hacia las elecciones de 2026, hay otras voces que también están hablando ya de esa futura contienda electoral.

Por ejemplo, hay quienes plantean que el 2026 será el año en que Colombia tenga su primera mujer presidente, la pregunta que ese camino deja es de qué corriente política será.

Publicidad

En la mesa hay políticas que se han destacado en los últimos años como es el caso de la exalcalde de Bogotá, Claudia López, las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, y mujeres muy cercanas al petrismo como la senadora María José Pizarro o la vicepresidenta Francia Márquez.

Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro buscará que su línea progresista consiga la Presidencia en el 2026 y así lo dijo recientemente:

“Ayer decían: ‘fuera Petro’, pues claro que me voy a salir del palacio porque no me gusta ni cinco, pero ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso, ya cometí ese error en Bogotá y se tiraron el metro de Bogotá, aquí no podemos cometer ese error”, dijo el mandatario.