Dejan libre a piloto del yate que arrolló a barranquillera en Cholón

BLU Radio conoció que el piloto, identificado como José Gertrudis Valencia Quintana, quien conducía el yate al momento en que ocurrió el accidente en que murió la turista barranquillera Valentina González Medina, fue dejado en libertad, así lo confirmó el general de la Policía de Cartagena Henry Sanabria.

"El fiscal le dio libertad, no hubo audiencias, porque el fiscal hace una valoración inicial y el decide si lo lleva o no a audiencia preliminar. En este caso consideró por ser delito de homicidio culposo sin agravantes que no sea prolongada la privación de la libertad", le manifestó Sanabria a BLU Radio.

Valentina González murió en momentos en que careteaba junto a otra persona.