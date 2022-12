Eduardo Zambrano sería testigo clave contra Roberto Prieto

Blu Radio conoció en primicia que el empresario Eduardo Zambrano solicitó a la Fiscalía que le conceda un principio de oportunidad por los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir, los cuales no aceptó en su imputación.



Es decir, que solo sea acusado por el delito de enriquecimiento ilícito y los otros dos se eliminen de su expediente a cambio de valiosa información sobre los millonarios sobornos de Odebrecht en el país, para recibir millonarios contratos viales entre 2009 y 2014.



Zambrano es investigado por su presunta participación para que el contrato de construcción de la vía Ocaña-Gamarra le fuera adicionado en 2014 al de la Ruta del Sol II, con fin de no adelantar una licitación pública. En este capítulo, Odebrecht habría pagado US$4.6 millones en sobornos a los funcionarios que tenían influencia para ese proyecto.



Pero la información más importante que brindaría Zambrano al ente acusador es sobre el presunto financiamiento de la firma brasileña a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.



Específicamente, en la compra de los afiches de la campaña presidencial. En un interrogatorio que rindió en la fiscalía aseguró que Roberto prieto, Exgerente de esa primer campaña, recibió 300 millones de pesos para ser el intermediario de Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Los fiscales del caso analizan la información que tiene Zambrano para aprobar o no un preacuerdo que deberá ser avalado por un juez de la República.