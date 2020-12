El caso de Dilan Cruz no fue un asesinato ni un exceso de fuerza: general (r) Héctor Castro

El general (r) Héctor Castro, presidente del Colegio de Generales en Retiro de la Policía, aseguró en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire que en el caso de Dilan Cruz no puede hablarse de un asesinato ni de un exceso de fuerza.

"A mi juicio no fue un exceso de fuerza. La escopeta no es un arma de precisión. El que la disparó no la disparó contra Dilan Cruz, es un arma que se lanza de manera parabólica para disolver a las personas que están actuando en una manifestación", declaró el oficial en retiro.

"No se puede hablar de un exceso", reiteró el general (r) Castro.

De acuerdo con el presidente del Colegio de Generales en Retiro de la Policía, solo las investigaciones podrán determinar lo que sucedió en el caso del estudiante.

"Hay algunos que fungen como abogados y dicen 'eso fue un asesinato'. No, eso fue un homicidio y habría que mirar si fue culposo, porque no se previó una consecuencia nociva o de pronto un homicidio preterintencional porque fue más allá de su intención o un homicidio con causal porque concurrió otra causa", declaró.

