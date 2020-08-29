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Salen a la luz nuevos detalles del accidente donde murió la hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
El siniestro se registró en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, específicamente en la intersección de la calle 26 sur con carrera 72.
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Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
Según un informe de las autoridades, el accidente donde murió la hermana menor de Dilan Cruz se presentó en la localidad de Kennedy, específicamente en la calle 26 sur con carrera 72.
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"Junto a nuestro hermanito Dilan": Denis Cruz da nuevo mensaje sobre la muerte de su hermana menor
La madre de Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, Yenny Alejandra Medina, también se pronunció con un mensaje de despedida.
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Mamá de Dilan Cruz se pronuncia tras muerte de su hija menor en accidente de tránsito en Bogotá
Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, murió luego de permanecer en estado crítico durante varias horas, tras sufrir un grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá.
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Doloroso mensaje de Denis Cruz tras la muerte de su hermana en accidente de tránsito
Denis Cruz confirmó la muerte de su hermana Mayerly tras un accidente en Bogotá. Así compartió la noticia.
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Murió hermana de Dilan Cruz tras grave accidente de tránsito en Bogotá: esto se sabe
Familia de Dilan Cruz enfrenta nueva tragedia tras la muerte de su hermana menor en Bogotá. Esto se sabe al respecto.
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Capitán de la Policía que disparó a Dilan Cruz fue llamado a juicio disciplinario en la Procuraduría
Para la Procuraduría, el oficial habría incurrido en una falta disciplinaria con culpa grave al accionar su arma de dotación, con lo que desconoció lo dispuesto en la reglamentación establecida para la utilización de armas no letales.
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Corte Constitucional envía el caso de Dilan Cruz a la justicia ordinaria
Por orden del Consejo de Estado, el proceso por el asesinato del joven manifestante se encontraba en la justicia penal militar.
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Suspenden proceso de investigación por la muerte de Dilan Cruz en la Justicia Penal Militar
Según la familia del joven manifestante, la jurisdicción militar no ofrece garantías para proferir decisiones imparciales y objetivas.
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Decisiones en casos de Dilan Cruz y Nicolás Neira en medio de nuevas denuncias de abuso policial
Vuelven a la escena dos casos emblemáticos de estudiantes asesinados en medio de protestas.