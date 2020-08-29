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Blu Radio  / Dilan Cruz

Dilan Cruz

  • Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
    Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
    Foto: redes sociales
    Bogotá

    Salen a la luz nuevos detalles del accidente donde murió la hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá

    El siniestro se registró en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, específicamente en la intersección de la calle 26 sur con carrera 72.

  • Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
    Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá
    Foto: redes sociales
    Bogotá

    Sale a la luz hipótesis de la causa del accidente donde murió hermana menor de Dilan Cruz en Bogotá

    Según un informe de las autoridades, el accidente donde murió la hermana menor de Dilan Cruz se presentó en la localidad de Kennedy, específicamente en la calle 26 sur con carrera 72.

  • "Junto a nuestro hermanito Dilan": Denis Cruz comparte mensaje sobre la muerte de su hermana menor
    "Junto a nuestro hermanito Dilan": Denis Cruz comparte mensaje sobre la muerte de su hermana menor
    Bogotá

    "Junto a nuestro hermanito Dilan": Denis Cruz da nuevo mensaje sobre la muerte de su hermana menor

    La madre de Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, Yenny Alejandra Medina, también se pronunció con un mensaje de despedida.

  • Mamá de la hermana menor de Dilan Cruz se pronuncia tras muerte de su hija en accidente en Bogotá
    Mamá de la hermana menor de Dilan Cruz se pronuncia tras muerte de su hija en accidente en Bogotá
    Bogotá

    Mamá de Dilan Cruz se pronuncia tras muerte de su hija menor en accidente de tránsito en Bogotá

    Mayerly Cruz, hermana menor de Dilan Cruz, murió luego de permanecer en estado crítico durante varias horas, tras sufrir un grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá.

  • Doloroso mensaje de Denis Cruz tras la muerte de su hermana en accidente de tránsito
    Denis Cruz se pronunció a través de su Instagram.
    Foto: Redes sociales
    Bogotá

    Doloroso mensaje de Denis Cruz tras la muerte de su hermana en accidente de tránsito

    Denis Cruz confirmó la muerte de su hermana Mayerly tras un accidente en Bogotá. Así compartió la noticia.

  • Murió hermana de Dilan Cruz tras grave accidente de tránsito en Bogotá
    Denis Cruz informó de su muerte a través de su Instagram.
    Foto: Redes sociales
    Bogotá

    Murió hermana de Dilan Cruz tras grave accidente de tránsito en Bogotá: esto se sabe

    Familia de Dilan Cruz enfrenta nueva tragedia tras la muerte de su hermana menor en Bogotá. Esto se sabe al respecto.

  • caso dilan cruz.jpeg
    Caso Dilan Cruz.
    Imágenes suministradas.
    Judicial

    Capitán de la Policía que disparó a Dilan Cruz fue llamado a juicio disciplinario en la Procuraduría

    Para la Procuraduría, el oficial habría incurrido en una falta disciplinaria con culpa grave al accionar su arma de dotación, con lo que desconoció lo dispuesto en la reglamentación establecida para la utilización de armas no letales.

  • 349261_Dilan Cruz // Foto: Facebook
    Dilan Cruz // Foto: Facebook
    Judicial

    Corte Constitucional envía el caso de Dilan Cruz a la justicia ordinaria

    Por orden del Consejo de Estado, el proceso por el asesinato del joven manifestante se encontraba en la justicia penal militar.

  • Homenaje a Dilan Cruz.jpeg
    Homenaje a Dilan Cruz
    Foto: AFP
    Judicial

    Suspenden proceso de investigación por la muerte de Dilan Cruz en la Justicia Penal Militar

    Según la familia del joven manifestante, la jurisdicción militar no ofrece garantías para proferir decisiones imparciales y objetivas.

  • Esmad.jpeg
    Esmad
    Foto: AFP
    Opinión

    Decisiones en casos de Dilan Cruz y Nicolás Neira en medio de nuevas denuncias de abuso policial

    Vuelven a la escena dos casos emblemáticos de estudiantes asesinados en medio de protestas.

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