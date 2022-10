El dramático testimonio de un menor recluido por homicidio en Medellín

En Robledo está ubicado el centro de resocialización de menores Carlos Lleras Restrepo, conocido como "La Pola". Allí hay al menos 355 jóvenes que han infringido la ley y cometido toda clase de delitos.

Blu Radio habló con uno de ellos, quien está recluido por homicidio agravado y confesó que desde los 11 años ingresó al mundo de la delincuencia.

Publicidad

“Tengo muchos procesos, pero

no me encontraron en el acto y no fui judicializado”, relató.

Vea además: Decirle "niño sicario" a joven que mató a dos personas ataca su dignidad: juez

El joven dice que su familia no estaba en la ilegalidad, pero él tomó la decisión.

“El entorno social y la pobreza en que vivíamos me indujo a esta vida”, agregó.

El menor ya estuvo en un centro en Bucaramanga y dice que el trato era muy diferente al que recibe ahora.

Publicidad

Escuche el testimonio:

Publicidad

Publicidad