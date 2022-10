‘El porcino’, clave en ‘cartel de la toga’, teme por su vida y pide prisión especial

Después de la audiencia en la que la Fiscalía lo acusó por el delito de concusión por haber sobornado, presuntamente, al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el abogado Leonardo Pinilla habló por primera vez y pidió a la juez que lo enviara a un centro de reclusión especial porque en las cárceles normales de Bogotá tiene muchos enemigos que “podrían hacerle daño”.

“Estoy pidiendo algo que está dentro de la ley y es que se me brinde la protección y las garantías necesarias como testigo de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. Estoy declarando contra gente que está presa tanto en La Picota como en La Modelo, entonces cómo así que me van a llevar a esos sitios donde hay gente que puede hacerme daño”, manifestó.

Aseguró que a su papá se le acercaron unas personas a decirle que “su hijo no hablara”.



“¿Qué sentido tendría que me maten, que me asesinen y yo colaborando”, dijo Pinilla al advertir que si no le garantizan su seguridad no seguirá colaborando con la justicia.

Durante la audiencia dijo que en La Picota permanece un fiscal sobre el cual declaró y que en La Modelo hay familiares de la congresista Sara Piedrahita, sobre quien también ha declarado.

Sobre el ‘cartel de la toga’, aseguró que no hace parte del mismo: “Quiero decir que en el cartel de la toga yo no tengo ninguna injerencia como se ha dicho. Se declararon unas situaciones, pero en el cartel de la toga con magistrados no tengo nada que ver”.

“Era improcedente la orden de captura que se me dictó porque yo vengo por pagar por esos mismos hechos en Estados Unidos Y se me libra una Orden de captura por lo que fui capturado hace dos años Sobre los mismos hechos“, añadió.



