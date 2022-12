En segunda instancia, Tribunal Superior rebaja un año de condena a Jonathan Vega

Jonathan Vega fue declarado penalmente responsable por atacar con ácido a Natalia Ponce de León y el año pasado se dictó sentencia condenatoria en su contra de 21 años de reclusión en centro carcelario.

Ahora el Tribunal Superior de Bogotá falló en segunda instancia y confirmó una condena de 20 años de cárcel, quiere decir que se baja un año y 10 meses a la condena inicial.

La razón de la rebaja obedece a que, para el Tribunal, Vega, aunque estaba consciente del ataque, sí presenta una enfermedad, por lo que la justo no puede ser tan estricta.

Cabe recordar que la defensa de Vega había argumentado en el juicio que el procesado supuestamente sufre de un cuadro de esquizofrenia, por lo que no podía responder por el ataque contra Natalia Ponce.

Por su parte, la Fiscalía suministró durante el proceso varios dictámenes médicos y psiquiátricos, videos obtenidos de las cámaras de seguridad de los lugares por donde transitó Vega minutos antes y después del ataque, así como el testimonio de la víctima, por lo que su hundió el último argumento de la defensa del agresor para declararlo inimputable.

Resumen del caso Natalia Ponce:

El proceso pasó por varias etapas desde que ocurriera el ataque el 27 de marzo del año 2014 frente a la vivienda de Natalia Ponce, en el sector de Cedritos, norte de Bogotá.

Según las autoridades, ese día Jonathan Vega cumplió con un plan ordenado en el tiempo, tras comprar el ácido con que la atacó tres meses antes e incluso contemplar la compra de un arma de fuego para asesinarla, en palabras del médico psiquiatra Luis Alberto Ramírez, quien evaluó al agresor.

La misma Ponce de León detalló en el pasado cómo transcurrió el día de su tragedia, detallando que primero recibió una llamada desde la portería del edificio donde vive su madre, y le avisaron que su exnovio Bernardo Londoño la buscaba.

"Casi lo hago pasar, pero decidí bajar la basura y luego pasar a la portería. Ahí me encontré con una persona de espaldas y una capucha, le pregunté quién era y me dijo que mi exnovio Bernardo estaba parqueando su carro, luego se volteó y me arrojó un líquido dos veces. Aunque nunca se dejó ver, por su voz lo pude identificar era claro que se trataba de Jonathan Vega”, contó.

Natalia explicó que Jonathan Vega se hizo pasar por su exnovio Bernardo para que ella bajara a la portería de su apartamento sin sospechar nada, y en el momento de arrojarle el ácido se cubrió con la capucha de su chaqueta, pero claramente ella lo identificó por su voz.

“Gritaba como una loca, estaba sintiendo cómo se derretía la ropa, se me caía la piel, perdía la vista. Mi familia me trasladó a la Clínica Reina Sofía, ahí no estaban preparados para atender este tipo de heridas, me metieron a una ducha, estuve esperando mucho tiempo mientras me trasladaban al Hospital Simón Bolívar, el ácido se me metió en la piel, pienso que podían haber salvado gran parte de mi cuerpo”, detalló la víctima sobre el flagelo que sufrió.

En recientes declaraciones ante el juzgado 37 de conocimiento, el experto declaró que Jonathan Vega estaba drogado y en varias entrevistas él mismo le dijo que contempló asesinar a la joven.