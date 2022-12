Entre 20 y 25 años de cárcel debe pagar Jonathan Vega: abogado de Natalia Ponce

El juez penal del circuito con funciones de conocimiento determinó en audiencia de juicio oral condenar a Jonathan Vega Chávez por el ataque con ácido a Natalia Ponce de León por el delito de homicidio agravado.



El juez determinó en audiencia de juicio oral que Jonathan Vega Chávez no es inimputable, por lo que lo declaró penalmente responsable y se procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra.



En entrevista con Blu Radio, el abogado de Ponce de León, Abelardo de la Espriella, confirmó que la sentencia se dictará el 8 de septiembre y estimó que recibiría hasta 25 años de cárcel.



“Estimamos, con la solicitud de agravantes que se hacen, que esa condena pueda oscilar entre los 20 y 25 años, me sentiría muy tranquilo si este individuo pasa 20 o 22 años en prisión”, explicó.



Destacó el testimonio de Ricardo Mora Izquierdo, exdirector de Medicina Legal, quien dijo que una persona que actúa como Jonathan Vega “es perfectamente consciente de lo que hace”.



Cabe recordar que esta es la primera condena por tentativa de homicidio a un ataque con ácido, pues “en circunstancias normales Vega habría pasado tres años en prisión”, comentó De la Espriella.



Los hechos por los cuales fue acusado Vega Chávez ocurrieron el 27 de marzo de 2014, cuando el joven llegó a la vivienda de la víctima, se anunció en la recepción del edificio y cuando ella salió le arrojó ácido en su rostro y parte del cuerpo. Este ataque le produjo a Ponce De León quemaduras de tercer grado en cuello, cara, abdomen y piernas.



El 2 de abril de 2014 se produjo la captura del procesado, a quien la Fiscalía le endilgó cargos en audiencia pública por el delito homicidio agravado en grado de tentativa, que no fue aceptado por el agresor.

