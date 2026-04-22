Envían a prisión alias 'Clavícula', presunto cabecilla de ‘El Morro de Villa Flora’ en Medellín

Presunto cabecilla de red criminal ‘El Morro de Villa Flora’ en Medellín fue enviado a prisión, por comercializar estupefacientes y extorsionar comerciantes. Según las autoridades ya se ha logrado sentencias condenatorias contra 36 de sus integrantes

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Felipe Holguín Zapata, conocido con el alias de 'Clavícula', señalado como presunto coordinador de la organización criminal ‘El Morro de Villa Flora’, con presencia en la Comuna 7 de Medellín, Antioquia.

La decisión se produjo tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que presentó ante el juez el material probatorio recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. Según las autoridades, esta estructura delincuencial tendría injerencia en varios sectores del barrio Robledo, específicamente en Olaya Herrera, Blanquizal, El Morro, Villa Flora y Fuente Clara.

De acuerdo con la investigación, la organización criminal se dedicaría principalmente a la comercialización de estupefacientes y a la extorsión de comerciantes en estas zonas de la ciudad. En este contexto, alias 'Clavícula' sería una figura clave dentro de la estructura, al estar encargado, presuntamente desde el año 2023, de coordinar la distribución y venta de sustancias ilícitas en los sectores mencionados.



Un fiscal adscrito a la Estructura de Apoyo de Medellín imputó a Holguín Zapata por los delitos de concierto para delinquir agravado, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

La Fiscalía también informó que, en el marco de las acciones contra esta organización, ya ha logrado sentencias condenatorias contra 36 de sus integrantes. Entre los condenados se encuentran alias 'Carloto' y alias 'La Bruja', identificados como cabecillas de la misma estructura criminal.