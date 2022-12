Estas empresas niegan relación con nuevo escándalo de chuzadas

, muchas de

estas organizaciones se han pronunciado y han negado su participación en dicho caso.

La aerolínea Avianca, que ha sido cuestionada y ligada de forma directa a este escándalo, señaló que inició una investigación interna que arrojó

“Avianca no ha tenido ninguna relación económica o contractual de ningún tipo con la cuestionada empresa de seguridad Arambula y Gutierrez Seguridad Limitada conocida “A&G Seguridad Limitada… Arambula y Gutierrez Seguridad Limitada sí se postuló a finales del año pasado para ser proveedor de seguridad de la empresa, pero que no fue seleccionada por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la compañía. En tercer lugar, Avianca asegura que, tras entrevistar al personal relacionado con la seguridad, se estableció que ninguna persona tuvo contacto alguno con los personajes investigados por estas nuevas chuzadas", explicó la empresa en un comunicado.

La aerolínea iniciará las acciones legales pertinentes ante la Fiscalía.

Asimismo, el Sindicato de Pilotos, ACDAC, señaló que no es la primera vez que se habla de chuzadas en la asociación. Sin embargo, aseguran que tras varios estudios de seguridad se puso constatar que no existían o interceptaciones ilegales.

Frente a este nuevo escándalo, se mostró atento a las investigaciones que adelanten las autoridades.

"Estamos a la espera de que el señor fiscal general de la Nación y esa institución nos informen cuál es la situación, cuáles son las pruebas, qué posibilidades jurídicas tenemos y qué riesgo estamos corriendo los pilotos colombianos en este momento", dijo el capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, en un comunicado.

Otra de las empresas presuntamente involucradas es Davivienda que emitió un comunicado afirmando que no tiene relación alguna con interceptaciones ilegales y que tampoco contrata servicios de esa naturaleza.

La empresa Argos también habló del escándalo y rechaza cualquier señalamiento en relación a vínculos con el caso de chuzadas ilegales.

“En relación con noticias publicadas en algunos medios de comunicación, Argos rechaza cualquier señalamiento de participación en interceptaciones ilegales y destaca, de forma categórica, que nunca ha contratado servicio alguno, ni ha tenido relación o contacto con las personas naturales y jurídicas que se mencionan como presuntas responsables de esos hechos.

En caso de que en la investigación haya algún indicio de que Argos pudo ser víctima de interceptaciones ilegales, la compañía formulará las denuncias correspondientes ante las autoridades”, señaló Argos.

La empresa Servientrega S.A también se pronunció por medio de un comunicado acerca de la investigación por interceptaciones ilegales en las que se encuentra involucrado el General Guatibonza.

La empresa de mensajería afirma en este que se enteraron a través de los medios de comunicación que presuntamente hacen parte de las empresas que se encuentran mencionadas en las operaciones de interceptación ilegal.

Afirman que nada tienen que ver con tales hechos y rechazan cualquier práctica que amenace o vulnere de alguna manera la privacidad de las personas. Aseguran también que las personas naturales y jurídicas mencionadas como vehículo para las referidas interceptaciones nunca han tenido vínculo con la empresa.

Por último, en el comunicado la empresa de mensajería espera que se esclarezca esta situación que asegura está afectando gravemente la marca.