Exmagistrado González y Víctor Pacheco declararon en caso de Rodrigo Escobar

Durante el juicio del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil por el delito de tráfico de influencias al tratar de conseguir un fallo favorable sobre Fidupetrol, se presentaron el exmagistrado Mauricio González y el abogado Víctor Pacheco con relación a las actuaciones del exfuncionario cuando era magistrado de la Corte.





Ante el juzgado 23 del Circuito declararon el exmagistrado y el abogado. El primero en declarar fue el exmagistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, quien mencionó una reunión en un lujoso restaurante de Bogotá, en donde se tocó el tema del fallo de Fidupetrol, pero que no fue presionado o intimidado con dinero para favorecer dicha tutela.





No obstante, Víctor Pacheco afirmó que había sostenido conversaciones con el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien lo buscó para favorecer la tutela.





Por su parte, el abogado Jaime Granados pidió que no se calificara a su cliente como "lobista", ya que era un argumento especulativo.

Cabe recordar que Escobar Gil fue llamado a juicio por haber favorecido a que la Corte Constitucional fallara a favor de Fidupetrol una tutela que había presentado con el fin de no pagar una multa de más de 22 mil millones de pesos.