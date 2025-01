Familia de Luz Mery Tristán denuncia que Andrés Ricci escaparía si se le concede libertad

Valeria Tristán, hija de la campeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, quien fue presuntamente asesinada por su pareja sentimental, Andrés Ricci, expresó su indignación en diálogo con Blu Radio tras conocerse la solicitud de la defensa de Ricci para que el empresario recupere su libertad por vencimiento de términos. La audiencia sobre este tema está programada para el miércoles 29 de enero a las 2:00 p.m. La familia de Luz Mery rechaza esta petición, asegurando que la dilatación del juicio ha sido responsabilidad exclusiva de la defensa del acusado.

Valeria explicó que, desde el inicio del proceso, han sido los abogados de Ricci quienes han retrasado las audiencias. En su diálogo con Blu Radio, indicó que la Fiscalía y los testigos han cumplido puntualmente con sus compromisos, pero que el abogado de Ricci, Alberto Díaz, ha presentado excusas como una supuesta cirugía que requería tiempo de reposo, así como la falta de presencia de testigos que habían sido anunciados. En su opinión, estas acciones son estrategias dilatorias para evitar que Ricci enfrente la justicia por el feminicidio de su madre.

Publicidad

La hija de la expatinadora también manifestó su temor ante la posibilidad de que Ricci quede en libertad, destacando que, si esto ocurre, podría intentar escapar dada su capacidad para hacerlo, según lo que la familia y las autoridades ya conocen de su situación. “Si él fue capaz de hacerle esto a mi mamá, no dudo que pueda hacerle daño a cualquier persona que se interponga en su camino”, señaló Valeria Tristán.

La familia de la patinadora ha sido clara en su postura: no descansarán hasta que Ricci sea condenado. Valeria enfatizó que el crimen de su madre no puede quedar impune, no solo por el dolor irreparable que causó, sino también por el impacto que este tipo de casos genera en otras mujeres víctimas de feminicidio. La hija de Luz Mery aseguró que no solo luchan por la justicia en su caso, sino por todas las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas.

Ricci se encuentra actualmente recluido en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, según la última información proporcionada a la familia. Este dato, aunque conocido, ha sido motivo de inquietud por parte de los familiares, quienes temen que el poder y los recursos de Ricci puedan influir en su situación judicial.

Publicidad

Respecto al juicio, Valeria expresó que, aunque ninguna pena puede reparar el dolor de perder a su madre, la familia espera que se imponga la pena máxima por feminicidio. Sin embargo, Valeria también destacó que debería existir una pena aún más severa para estos crímenes, como la cadena perpetua.