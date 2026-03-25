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Blu Radio  / Judicial  / Fiscal fue condenado a 11 años de cárcel por recibir dinero para archivar proceso

Fiscal fue condenado a 11 años de cárcel por recibir dinero para archivar proceso

La Corte Suprema de Justicia condenó a un fiscal que cobró un millón de pesos para archivar proceso a investigado por homicidio de un menor en un accidente vial.

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