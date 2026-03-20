Fiscalía presenta preacuerdo de alias “’El Viejo’; pagaría 22 años por magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación presentó un preacuerdo a favor de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, señalado como presunto intermediario entre los autores intelectuales y el grupo criminal que ejecutó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, el preacuerdo contempla una pena de 268 meses de prisión, equivalente a cerca de 22 años. La fiscal del caso precisó que “se fija entonces una pena de 268 meses de prisión. Igualmente se impondrá las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y prohibición de porte de arma de fuego por el término de nueve años”.

Alias “El Viejo” es considerado una pieza clave dentro de la estructura criminal, al actuar presuntamente como enlace entre quienes habrían ordenado el crimen y quienes lo ejecutaron materialmente. Su eventual condena se suma a otras decisiones judiciales que ya se han producido en este caso.

Alias 'El Viejo', clave en crimen contra Miguel Uribe X: @DirectorPolicia

En ese sentido, Carlos Eduardo Mora González fue condenado a 21 años de prisión tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todas las conductas en calidad agravada.



De igual forma, Katherine Andrea Martínez fue condenada a 21 años y dos meses de prisión, luego de que se estableciera que habría recibido el arma de fuego de alias “El Viejo” para entregarla al menor de edad que ejecutó el homicidio.

El proceso judicial continúa avanzando con otros implicados. Aún están pendientes de presentación y aval judicial los preacuerdos con Jhorman David Mora Silva, alias “El Caleño”, y Harold Daniel Barragán, quienes, según la investigación, habrían tenido un rol en la ubicación y coordinación del menor que perpetró el crimen.

Por otra parte, Elder José Arteaga, alias “Chipi”, señalado como articulador de roles dentro de la organización criminal, y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, presunto facilitador de la huida de varios de los implicados, ya fueron acusados formalmente. En su caso, se espera que el proceso avance hacia las audiencias preparatorias.

