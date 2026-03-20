En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía presenta preacuerdo de alias “’El Viejo’; pagaría 22 años por magnicidio de Miguel Uribe

Fiscalía presenta preacuerdo de alias “’El Viejo’; pagaría 22 años por magnicidio de Miguel Uribe

Alias ‘El Viejo’ es considerado una pieza clave dentro de la estructura criminal, al actuar presuntamente como enlace entre quienes habrían ordenado el crimen y quienes lo ejecutaron materialmente.

Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, es señalado como presunto intermediario entre autores intelectuales y el grupo criminal.
Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, es señalado como presunto intermediario entre autores intelectuales y el grupo criminal.
Foto: Senado y suministrada
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad