Fiscalía abre investigación de oficio por escándalo de acoso en Policía del Huila

La Unidad de Delitos Sexuales del departamento del Huila asumió el caso que involucra al coronel Óscar Pinzón, separado del cargo como comandante por decisión del director general.



La seccional de la Fiscalía, conocida como Corbas, citará a declaración tanto al oficial señalado de abuso, como a la patrullera denunciante Ana Milena Cruz Rayo.



En lo disciplinario, el caso fue asumido por la Procuraduría General de la Nación, que mediante el poder preferente del Ministerio Público resolverá la situación del coronel Pinzón Moreno.

Hay expectativa por el nombramiento, este fin de semana, del nuevo comandante en el Huila, decisión que sería tomada en desarrollo de la cumbre nacional de comandantes que se lleva a cabo en Bogotá.



Un presunto caso de acoso en la Policía se conoció el pasado viernes por varios audios y mensajes de WhatsApp en el que se evidencia que, al parecer, el comandante de la Policía del Huila, coronel Óscar Efraín Pinzón, acosa a Ana Milena Cruz, una uniformada de la misma institución.

Vea aquí: Encuentran en Huila 350 kilos de anfo al parecer de disidencias de Farc



En los audios, que vienen circulando a través WhatsApp, el oficial le dice a la patrullera que no pierde la esperanza de “tener algo” con ella.



“Ana, mire, yo no pierdo la esperanza de tener algo con usted", a lo que la patrullera responde "Y no va a pasar”, se escucha en el audio.



Así mismo, el oficial, durante un minuto 15 segundos, además de reiterarle lo que siente por ella, le indica que ante esta situación debe ser más precavido y guardar más distancia con ella.



Además, se conoció que, mediante un oficio de 9 páginas, del 14 de febrero de 2018, dirigido al general Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional, la patrullera expresa uno a uno los detalles de la forma como el comandante de la Policía en el Huila con estas insinuaciones trasgrede su dignidad como mujer.



Al respecto el general Nieto dijo este viernes que ordenó a la inspección general de la Policía abrir una investigación disciplinaria contra el coronel.



“He dispuesto enviar a vacaciones al señor coronel comandante de la Policía en Huila y en las próximas horas nombraré al comandante encargado”, expresó.



Añadió que la institución no tolerará ningún comportamiento que afecten la integridad y los derechos de la mujer.