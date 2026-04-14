Fiscalía acusa a alias 'Caleño' por planear magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un hombre señalado de haber participado en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con el ente acusador, Jhorman David Mora Silva, conocido con el alias de Caleño, habría tenido un rol determinante en la coordinación del ataque, pese a encontrarse privado de la libertad al momento de los hechos. Según la investigación, el procesado habría contactado telefónicamente a un adolescente, a quien convenció de ejecutar el atentado, además de indicarle detalles logísticos como la vestimenta que debía usar para no levantar sospechas.

¿En qué va la investigación de Miguel Uribe? // Fotos: Fiscalía/Facebook Miguel Uribe

Las autoridades también establecieron que el día del crimen se realizó una videollamada en la que participaron otros presuntos implicados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. En ese espacio, el menor habría recibido instrucciones precisas para perpetrar el ataque, así como indicaciones sobre el transporte que lo llevaría hasta el lugar de los hechos, el parque El Golfito.

Los elementos materiales probatorios recopilados por fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá señalan que Mora Silva haría parte de una estructura delincuencial dedicada a la ejecución de homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en la capital del país. Por estos hechos, deberá responder en juicio oral por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.



En el marco de este caso, la Fiscalía recordó que ya han sido condenadas otras tres personas mediante preacuerdos: Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes también estarían vinculados al crimen.