Fiscalía imputa al ‘Negro Ober’ por ola de extorsiones a comerciantes de Barranquilla

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, por su presunta participación en una serie de extorsiones contra comerciantes y pobladores de Barranquilla, Soledad y Galapa, en el Atlántico.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Negro Ober’ habría continuado dirigiendo actividades extorsivas desde los centros carcelarios en los que ha permanecido privado de la libertad entre 2025 y 2026.

Según los elementos recopilados por el ente acusador, algunas de las víctimas habrían recibido panfletos intimidatorios y videollamadas en las que, presuntamente, el señalado cabecilla realizaba directamente las exigencias económicas.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de julio de 2025, en Soledad. Según la Fiscalía, un comerciante fue interceptado mientras guardaba su vehículo cerca de un billar y, mediante el uso de armas de fuego, habría sido retenido y trasladado hasta el sector conocido como ‘Round Point’, en Galapa.



En ese lugar, de acuerdo con la investigación, el comerciante habría recibido una videollamada de alias ‘Negro Ober’, quien presuntamente le exigió el pago de 10 millones de pesos a cambio de devolverle el vehículo y permitirle continuar con su actividad comercial.

El 14 de julio siguiente, la víctima habría sido contactada nuevamente por vía telefónica y retenida. En esa oportunidad, según la Fiscalía, recibió una nueva exigencia económica por 13 millones de pesos.

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Este caso hace parte de otros hechos documentados por los investigadores, en los que alias ‘Negro Ober’ presuntamente se habría articulado con integrantes de ‘Los Costeños’ para ejecutar las extorsiones.

La Fiscalía señala que los integrantes de la estructura investigada habrían cumplido diferentes funciones, entre ellas, facilitar las comunicaciones utilizadas para las exigencias económicas, ejercer intimidación contra las víctimas y realizar los cobros.

En el marco de la investigación, en una acción conjunta con la Policía Nacional fueron capturadas seis personas: Javier Eduardo González Lizcano, Jesús David Pérez Montes, Linda Dayana Orozco Ochoa, Yuleidis María Payares Henao, Wendy Johanna Jiménez Sarmiento y Cristian José Nieto Oyola.

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Entre tanto, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez y Brigith Andrea Hernández Arrias fueron notificados de este nuevo proceso en los establecimientos carcelarios donde permanecen privados de la libertad.

Un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias ‘Negro Ober’, Javier Eduardo González Lizcano y Brigith Andrea Hernández Arrias, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.