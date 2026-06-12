Fiscalía pide cárcel para el cantante Blessd por presunto secuestro extorsivo

La Fiscalía General de la Nación sustenta ante un juez de control de garantías la solicitud de medida de aseguramiento intramural en contra del cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd. La petición del ente acusador se presenta luego de que el artista fuera imputado por el delito de secuestro extorsivo.



Argumentos de la Fiscalía para pedir aseguramiento contra Blessd

Durante la diligencia judicial, la fiscal del caso aclaró que el requerimiento de detención en establecimiento carcelario no obedece a antecedentes penales del procesado, puesto que no registra capturas previas. En su lugar, la solicitud se fundamenta en la presunta reiteración de conductas similares que actualmente se encuentran bajo investigación.

El proceso también vincula a varios miembros del equipo de trabajo del cantante, entre ellos su mánager, conocido como 'Dímelo Jara', a quienes igualmente se les imputó el delito de secuestro extorsivo bajo la inferencia de un comportamiento delictivo continuado.

De acuerdo con la exposición del ente acusador, existen dos eventos con características similares que justifican la medida restrictiva de la libertad. El primer episodio corresponde a la retención ilegal y amenazas denunciadas por un imitador del cantante internacional Ozuna.

El segundo hecho revelado por la Fiscalía, que agrava la situación jurídica de Blessd, involucra al artista Pirlo y a varios integrantes de su equipo de trabajo en Medellín. Según la investigación, las víctimas fueron retenidas, despojadas de sus teléfonos celulares y amenazadas en medio de una disputa por el supuesto robo de unas joyas de Blessd. El informe detalla que a estas personas incluso se les realizaron pruebas de sangre sin su consentimiento.



Frente a la gravedad de los hechos, la delegada de la Fiscalía argumentó en la audiencia que la medida privativa de la libertad "permite garantizar no solamente el fin constitucional de comparecencia de los ciudadanos, sino también fin más importante que el de la protección de la comunidad", desestimando opciones menos gravosas como la detención domiciliaria.