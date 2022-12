Fue un encuentro amoroso, no una negociación sexual: jugador de Santa Fe

El jugador de Santa Fe Carlos Mario Arboleda entregó la primera declaración a la justicia frente al escándalo sexual del equipo.



Reconoció que tuvo un encuentro sexual con la demandante, pero dice que fue por "amor" y no por "negocio".



El jugador del equipo sostuvo que tuvo un encuentro amoroso con la mujer, quien denunció una violación por parte de 6 integrantes del equipo de fútbol.



De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, en un cuestionario de siete preguntas, Arboleda aseguró que la noche de la celebración del triunfo de la Superliga sostuvo un encuentro amoroso con Jessica, como había sido habitual en varias ocasiones anteriores.



Sin embargo, negó que se tratará de una negociación de tipo sexual. Por otra parte, admite la entrega de una suma de 600 mil pesos a manera de "regalo", más no como un pago por sus servicios.



Por otra parte, Arboleda no entregó mayores detalles a los investigadores de la Fiscalía sobre el encuentro que pudo haber tenido con sus otros compañeros, aseguró que desconoce los detalles posteriores a su encuentro.



Aún falta que rinda testimonio el presidente del equipo capitalino, Cesar Pastrana, y otros de los jugadores.



-Colpensiones anunció que ampliará su planta de personal para mejorar el servicio para quienes estén afiliados al régimen de prima media.



-Líderes chocoanos en Belén de Bajirá descartan un nuevo paro cívico pese a que el gGobierno Nacional suspendió la transferencia de competencias de Antioquia a Chocó.



-Murió un vendedor ambulante que resultó herido por una bala perdida durante una pelea entre pandillas en un populoso barrio de Cartagena.



-Extreman medidas en el departamento de Boyacá para evitar el ingreso de animales contagiados de fiebre aftosa.



-En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral reconoció que los 500 integrantes, todos chavistas, de la Asamblea Constituyente, podrían eliminar la convocatoria a otras elecciones para elegir, por ejemplo, a los mandatarios regionales previstas en diciembre.



-Tras terminar el Tour de Francia, Nairo Quintana ocupa el puesto 9 en la clasificación mundial del World Tour y Rigoberto Urán subió al puesto 13.



-TransMilenio advirtió que no instalará baños para los empleados en las estaciones del sistema.



-En el barrio El Tunal investigan quién fue el responsable de haber lanzado a un perro desde un tercer piso de un conjunto residencial.



