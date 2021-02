He sido víctima del machismo, pero prefiero que me digan juez y no jueza: María Clara Ocampo

María Clara Ocampo Correa, juez 13 Civil del Circuito de Medellín, habló en Mañanas BLU acerca de la providencia de la Corte Constitucional en la que se hizo una aclaración que acató la recomendación de la Real Academia Española (RAE) en materia del lenguaje inclusivo y se afirmó que los sustantivos masculinos genéricos no hacen distinción de sexo

En la sentencia, así, se justificó así el no hacer doble mención del género (las y los) por considerase innecesario.

“A mí me suena más bonito, es un término sin género y cuando los términos no tienen género, me parece que no es necesario hacer la diferenciación. Basta con agregar el artículo: la juez, el juez”, sostuvo.

“Soy una enamorada del español. Procuro tratarlo con mucha delicadeza, pero debo decir que no soy experta en perspectivas de género”, agregó.

Según la juez Ocampo, su pasión por el idioma la ha llevado a tener esa posición.

Nunca me he sentido discriminada en un aula o un recinto cuando alguien entra y saluda a los asistentes con un ‘buenos días, cómo están todos' añadió.

“Es necesario conocer para administrar correctamente justicia, pero inclusive la RAE hizo un estudio sobre la diferenciación de género en el lenguaje y dice que ambas interpretaciones son posibles, tanto quienes dicen que el lenguaje es inclusive, cuando se pronuncia como fiscala, concejala. Eso a mí, en lo particular me parece terrible”, sostuvo.

Ocampo Correa aseguró que la no discriminación a las mujeres es algo que va mucho más allá de una forma del lenguaje.

“La diferenciación de género o la no discriminación de las mujeres es un asunto que va mucho más allá del lenguaje, créame que yo he sido víctima desafortunadamente, en mi trayecto profesional, de discriminación de género, pero no ha sido precisamente por el lenguaje”, declaró.

