“Inducir es obligar, yo no obligué a nadie”: ‘La Madame’ sobre prostitución

Liliana Campos Puello, capturada por supuestamente estar detrás de una red de prostitución que incluía menores de edad en Cartagena, insistió en BLU Radio en su inocencia y se jactó de los estudios de sus hijos en el exterior.

La capturada, que permanece en la cárcel San Diego en Cartagena, inicialmente aseguró que no se iba a referir a su caso.

“Yo me crie en Colombia, pero yo casi soy española. Esa palabra inducir la conocí aquí. ¿Tú sabes lo que significa inducir? Obligar. ¿Tú me estás obligando a darte esta entrevista? No. Yo te la estoy dando porque yo quiero, voluntariamente. Entonces, inducir es obligar. Yo no obligué a nadie”, argumentó.

Ante la pregunta sobre si tenía menores en sus establecimientos, la mujer aseguró: “Negativo, ciento por ciento”.

‘La Madame’ quiso encaminar la entrevista sobre un evento de reinado y reaccionó con firmeza al ser cuestionada sobre otros temas.

“Yo no fui reina, porque como soy nueva no se me dio la oportunidad. Pero en el papel que estoy manejando aquí me siento todavía más privilegiada, porque cuando no están las personas que están a cargo del reinado, me quedo yo de asistente”, aseguró.

Frente a las acusaciones que insinuó, sobre servicios que prestaba a miembros de la clase política colombiana, Campos Puello respondió: “Yo nunca dije eso, a mí pregúntenme quiénes trabajan quién trabaja aquí en la cárcel de San Diego”.

“Pero yo de decir, que el político hizo eso, no sé de qué están hablando”, agregó.

“Yo nunca hablé de políticos y empresarios. No sé de qué me están hablando. Yo soy turista”, sostuvo la acusada.

Sobre su afirmación, de que los padres prostituían a sus hijos, ‘la Madame’ respondió: “Sí lo dije y es cierto”.

“Proxenetas los padres de familia, sí. Porque si mi hija me llega con 15, 13, 14, 18, 22 años, y no trabaja, depende de mí, me llega con un celular Iphone, yo como padre pongo una alerta de dónde salió. ¿Si ella no trabaja de dónde lo sacó?”, declaró.

“Y si yo le alcahueteo a mi hija que me traiga un jean de Studio F no trabajando y sabiendo que es dama de compañía, yo soy la primera proxeneta de mi hija, yo exploto a mi hija”, agregó.

“Soy madre de familia de tres hijos. Orgullosamente, gracias a Dios son profesionales”, contó Campos Puello.

“Lo que pasa es que de Liliana Campos hablaron todo lo malo, lo negativo y lo falso. Soy madre soltera, tengo un hijo de 28 años, psicólogo forense grabado en la Universidad John James en Nueva York. Tengo un hijo graduado de la Universidad Harvard, donde estudió el presidente Duque. Acaba de graduarse de finanzas y tiene 26 años. Tengo otro hijo que su papá vive en Rusia, es ruso y es modelo e imagen de Totto. Hizo un catálogo para Coca-cola hace siete años”, reveló.

