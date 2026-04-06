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Blu Radio  / Judicial  / Investigan a cinco funcionarios de la Uariv por presuntas irregularidades en dos contratos

Investigan a cinco funcionarios de la Uariv por presuntas irregularidades en dos contratos

La Procuraduría indicó que, al parecer, durante el desarrollo de los bilaterales en 2022 no se habrían cumplido las obligaciones por parte de los contratistas.

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