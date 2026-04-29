JEP acredita como víctima a ‘Simón Trinidad’ en el caso de la Unión Patriótica

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como alias ‘Simón Trinidad’. El reconocimiento se sustenta en hechos ocurridos entre 1985 y 1987, cuando Palmera Pineda militaba en la UP en Valledupar.

Según su relato, “señala como responsables a agentes del Estado. Su militancia política inició en junio de 1985 con la adhesión del Movimiento Cívico Popular–Causa Común a la UP. Durante el proceso electoral de 1986, la UP tuvo un significativo crecimiento regional, lo que generó alianzas con otros sectores políticos emergentes, pero también dio lugar a una intensificación de la persecución y el asesinato de militantes del partido en el departamento del Cesar”.

Entre los episodios que expone está una reunión en el Banco de la República, en la que el comandante del Batallón de la Popa le habría solicitado información sobre personas vinculadas a organizaciones sociales y políticas, lo que antecedió a varios asesinatos en la región. Tras el homicidio de dirigentes y amenazas directas contra su familia, incluida una advertencia de muerte contra sus hijos, decidió exiliarse y posteriormente ingresar a las Farc-EP.

Alias 'Simón Trinidad' - Foto: BLU Radio CARLOS PINTO/AFP

“Inicialmente se vinculó al Frente 19 en la región del Sumapaz y, posteriormente, fue trasladado a la Sierra Nevada en noviembre de 1987. Finalmente, la solicitud señala que muchos de los militantes de la UP que no se exiliaron ni se incorporaron a la insurgencia fueron asesinados, enumerando varios casos representativos de esta persecución sistemática”, se lee en la sustentación.



Uno de los principales efectos jurídicos de esta decisión es que ‘Simón Trinidad’ adquiere la calidad de interviniente especial dentro del proceso. Esto implica que podrá participar activamente en el caso, en línea con lo que establece la JEP. “El acto de acreditación de la condición de víctima ante la JEP le otorga, al mismo tiempo, la calidad de interviniente especial, garantizando así que tendrá las facultades necesarias para participar de manera efectiva en las actuaciones de la JEP”, señala el auto.

Foto: JEP

Esto le permite, entre otras cosas, aportar pruebas, acceder al expediente, conocer las versiones voluntarias de los comparecientes y presentar observaciones frente a estas. “Por esta razón, la Sala de Reconocimiento procederá a poner a disposición de las víctimas acreditadas y de sus representantes las versiones voluntarias practicadas y que se puedan practicar en el marco del Caso 06, para que puedan solicitarlas directamente a la Secretaría Judicial de esta Sala”.

Sin embargo, la JEP advierte que el reconocimiento como víctima no implica automáticamente que su caso será priorizado dentro de la investigación. “El reconocimiento de la calidad de víctima y de interviniente especial no implica que los hechos por los cuales procede la acreditación serán abarcados por la priorización interna que se determine para la concentración de las labores de investigación en los subcasos territoriales del Caso 06”.

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En el auto, la JEP le otorgó personería jurídica a su abogada, Sara María Triana, para ejercer la representación judicial de Palmera Pineda ante la JEP.

Es importante recordar que alias ‘Simón Trinidad’, exnegociador y exmiembro del Bloque Caribe de las extintas Farc, fue capturado en el año 2004 en Ecuador y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde actualmente cumple una condena de 60 años por el secuestro de tres estadounidenses.