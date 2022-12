Joven de 20 años denuncia brutal agresión de su expareja en Barranquilla

Las redes sociales se convirtieron en la única salida que, Arelys Naranjo, una mujer de 20 años, tuvo para denunciar una nueva agresión por parte de su excompañero sentimental en el barrio La Chinita, suroccidente de Barranquilla.

Este fin de semana, mientras recogía a sus hijos en casa de su expareja, el hombre golpeó uno de sus ojos y, con una botella, le causó una herida en su cabeza.

"Me golpeó, me estrujó, me maltrató, me hinchó el ojo y me partió la cabeza. No estoy trabajando porque me vive acosando con que me va a matar. No salgo porque tengo miedo de que me vea por ahí y me haga un daño", relató la mujer en un video.

Tras 2 años de abusos y maltrato, con constantes denuncias antes la Fiscalía y la Policía Nacional, este fin de semana, gracias a las redes, su caso llegó hasta las autoridades.

Buenas noches. Te informamos que @OficinaMujerBAQ asumió el caso de la señora Arelys para brindarle la correspondiente asesoría psicológica y jurídica y acompañarla en su proceso de restablecimiento de derechos. Rechazamos estos hechos de violencia. Gracias por tu reporte — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) June 23, 2020

Después de que la oficina de la oficina de la Mujer, Equidad y Género del Distrito brindara acompañamiento a la víctima, la Fiscalía Seccional Atlántico, anunció que el ente investigador activó la ‘ruta de la justicia’ para atender su caso de manera prioritaria.

"Se activó la 'ruta de la justicia' para una atención priotiraria a la víctima y para garantizar la seguridad de su núcleo familiar", explicó Viviana Iriarte, directora de la Fiscalía Seccional Atlántico.

Por caso de violencia intrafamiliar del que fue víctima una joven de 20 años en #Barranquilla y que se conoció a través de redes sociales, #Fiscalía abrió investigación y junto a otras entidades, dispuso mecanismos para garantizar su protección. pic.twitter.com/uiERAmDVuD — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 23, 2020

La Policía Nacional, adelanta actos urgentes para dar con el paradero del agresor, identificado como Breiner Maldonado quien, según sus vecinos, abandonó el barrio tras el ataque.