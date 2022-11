Juez ordenó el arresto de Cristina Plazas por desacato

Un juez civil del circuito de Sincelejo ordenó el arresto de la directora del ICBF, Cristina Plazas, de 10 días en la cárcel de ‘El Buen Pastor’, por presuntamente haber incurrido en desacato de un fallo judicial que, al parecer, ordenaba el nombramiento de Jackeline Hernández como directora seccional del ICBF en ese departamento.



Sin embargo, y de acuerdo con las declaraciones de la directora Cristina Plazas, la funcionaria está inhabilitada por ser representante legal de una de las empresas contratistas.



Tras dicha orden, Plazas aseguró que no va a obedecer una orden judicial que la obliga a incurrir en actuaciones ilegales.



“El Juez Civil de Sincelejo me está ordenando que cometa una irregularidad. Yo no puedo nombrar a una persona que esta inhabilitada en el cargo de directora regional del departamento” afirmó la funcionaria.



Por otra parte, Plazas también afirmó que ya apeló dicha decisión y que espera que todo se resuelva a la mayor brevedad posible.



“Nosotros ya apelamos. Obviamente yo soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad” añadió.



Finalmente, otra de las órdenes de este juez es que Plazas pague una multa de 10 salarios mínimos legales, los cuales deben ser consignados en una entidad bancaria.