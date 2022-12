La carta que Gral. Guatibonza envió a alcalde de Mesitas cobrando por servicios

Blu Radio conoció un documento inédito que comprobaría la participación del alcalde de Mesitas del Colegio, Óscar Mauricio Núñez, en la red de contratación de empresas de chuzadas que ha dicho la Fiscalía que lideraba el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza.

Se trata de una carta que llegó a la Alcaldía de ese municipio de Cundinamarca el 3 de noviembre de 2017 cuyo destinatario era el alcalde Núñez, quien fue elegido en 2016. Quien firma como autor de la misiva es el general (r) Guatibonza, quien le reclama al mandatario una deuda de $20 millones por un servicio prestado por la empresa HGC, la misma que es mencionada por la Fiscalía de liderar la comisión de delitos por chuzadas ilegales.

“El día 30 de julio de 2017, le fue entregada toda la información solicitada, con la cual usted pudo tomar las decisiones que requería. A la fecha no hemos recibido el pago del saldo. Esto es la suma de $20.000.000. Comedidamente le solicitamos realizar el pago dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de este comunicado”, dice uno de los párrafos de la carta que firma Humberto Guatibonza Carreño como representante legal.

Según fuentes de Blu Radio, el alcalde habría contratado a esta empresa porque estaba interesado en saber quién estaba detrás del perfil de Facebook ‘Jorge Rodríguez, mesitas denuncia’, que había atacado su administración con un importante costo político.

Pero pese a la supuesta contratación, el alcalde no consiguió cerrarla, por lo que tuvo que tutelar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Blu Radio contactó al mandatario, quien aceptó la llegada de la carta en noviembre del año pasado, pero negó cualquier pago o contrato de la Alcaldía con la empresa relacionada al hoy capturado general.

“La oficina jurídica de la Alcaldía ya expidió una certificación en donde se da cuenta que no existe ningún vínculo contractual. Se miraron los registros presupuestales. No existe ningún vínculo. Con el general no hemos tenido ningún tipo de asesoría. Nosotros hemos venido denunciando la existencia de un perfil falso. En este caso hemos denunciado los hechos ante la Fiscalía. Interpusimos una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ganamos y conseguimos que se cerrara la cuenta”, dijo Núñez a este medio.

Agregó que la carta sí fue radicada, pero en su momento se respondió que no existía ningún tipo de contrato vigente: “La oficina jurídica me informa que hace un tiempo se registró una carta a nombre de este señor. Esta carta llegó y respondimos que no existe ningún vínculo tampoco en el Secop”.

Núñez también negó cualquier tipo de contratación a nombre personal. Sin embargo, la carta es exacta e incluso cita una cuenta bancaria en BBVA para la consignación del dinero.

La Fiscalía ha revelado estos hechos, pero hasta ahora no se conocía una evidencia que relacionara a Guatibonza de forma directa con HGC y los supuestos servicios de la red de chuzadas ilegales.