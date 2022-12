La increíble historia de la carta con la que se pidieron a EE.UU. pruebas sobre Santrich

Una de las conclusiones de la reunión de alto nivel de la Fiscalía colombiana con las autoridades judiciales de Estados Unidos es que el Gobierno norteamericano confirmó que nunca le llegó la solicitud de Colombia de evidencias en contra de Jesús Santrich para adjuntarlas a la JEP.

Sin embargo, BLU Radio conoció dos elementos sobre el caso: el primero, una declaración de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en la que afirma que recibió, en las últimas horas, una llamada de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, para hablar de la carta rogatoria y en la que confirma que la carta se envió el pasado 10 de diciembre por le servicio de mensajería 4-72.



La ministra, según Linares, admitió queel documento no llegó a su destino por dificultades en el sistema de correos.



A propósito, BLU Radio conoció la carta rogatoria, enviada el 10 de diciembre por el Ministerio de Justicia.

Además, conoció la carta del 10 de enero en la que el Ministerio de Justicia confirma que la solicitud no llegó a su destino.

A propósito, la ministra de Justicia le confirmó a BLU Radio la versión entregada por la presidenta de la JEP: “Mandamos la carta rogatoria a Estados Unidos por 4-72. Yo hace como 3 o 4 días pedí que me dieran la trazabilidad del tema y anoche me llama la directora encargada a decirme que aún la comunicación estaba en Panamá y que hoy nos daban la razón por la que no había sido despachada a Estados Unidos”.

La funcionaria dijo que para esos casos no utiliza la valija diplomática y los envíos se hacen a través de esta empresa de mensajería.

“Nosotros tramitamos 180, 300 extradiciones al año a través de ese correo. Es la primera vez, dicen las personas del ministerio, que eso nos sucede. Confío que con la certificación que nos hace 4-72 hoy la sección de la JEP considere que es una fuerza mayor, vuelva a abrir el plazo, tramitamos el tema. Voy, de todas maneras, a entregarle al fiscal de Estados Unidos una copia de la carta que ya habíamos enviado y que nunca llegó”, puntualizó.

