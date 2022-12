La llamada que tienen en apuros a Ashton por supuesto abuso sexual de menores

Una conversación entre Álvaro Ashton y un trabajador del hotel El Prado de Barranquilla, Jesús Gregorio Madero, llevó a la Corte Suprema de Justicia a abrir una investigación por supuesto abuso sexual contra el senador liberal.



Noticias Caracol reveló el audio de la llamada, ocurrida hace algo más de tres años, el 15 de agosto de 2014.



Más temprano, BLU Radio había revelado una serie de documentos oficiales de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los que se evidenciaba la transcripción de la conversación.



Álvaro Ashton: Aló, sí



Jesús, Hotel El Prado: ¿Cómo está? le habla Jesús del Hotel El Prado.



Álvaro Ashton: ¿Qué ha habido Jesús?



Jesús Hotel El Prado: No joda doctor, pero es que usted sabe que yo soy el que lo registro ahí en el hotel, el de la vez pasada, usted sabe que todo es comunicación y que hable conmigo.



Álvaro Ashton: Y, ¿qué pasó?



Jesús, Hotel El Prado: Nada, que aquí no se pueden registrar las niñas.



Álvaro Ashton: Ah no, no, no importa, no, no se preocupe, no la registre.



Jesús Hotel El Prado: Yo ya no les puedo hacer check in porque yo.



Álvaro Ashton: No, no se preocupe, si no cumplen el requisito no yo no tengo ni idea, oyó, tranquilo.



Jesús, Hotel El Prado: No pero, o sea la... la idea es que para la próxima, usted (INENTENDIBLE)

Álvaro Ashton: Ok, ok, no, tranquilo no se preocupe.



Jesús, Hotel El Prado: Porque es que ellas llegaron así, se dio cuenta recepción, seguridad, todo el mundo que es menor de edad y tal y no se puede entonces que... ¿qué quiere que yo haga? Que le guarde esta reserva para otra oportunidad con el depósito y queda ahí para cuando quiera venir



Álvaro Ashton: Sí, sí, sí, claro, claro



Jesús, Hotel El Prado: Usted quiere que se les busque a ellas por otro lado o usted busca o que.



Álvaro Ashton: No sé (INENTENDIBLE)



Jesús, Hotel El Prado: Entonces les digo que eso... bueno, entonces la reserva yo se la voy a aplazar para otra oportunidad como tal otro mes para que el dinero esté ahí para cuando usted venga la activamos y podemos cambiar nombres y todo, ¿sí?



Según los investigadores, "el audio transcrito da cuenta de la posible comisión de conductas unibles atribuibles al aquí investigado (Álvaro Ashton) con, al parecer, víctimas menores de edad. Por lo anterior, consideramos que dichas circunstancias deben ser objeto de investigación penal.