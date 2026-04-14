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Blu Radio  / Judicial  / Las claves de la posible reapertura del caso contra Álvaro Uribe en Argentina

Las claves de la posible reapertura del caso contra Álvaro Uribe en Argentina

Según la representación de las víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene competencia para investigar a expresidentes debido a restricciones legales vigentes.

Álvaro Uribe
Álvaro Uribe
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

La Cámara de Apelaciones de Argentina estudia la reapertura de una causa penal contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. La solicitud busca revertir el archivo del proceso con base en el principio de jurisdicción universal.

El abogado de víctimas, Sergio Arboleda, vinculado a la Corporación Jurídica Libertad, argumentó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que en Colombia no existirían garantías suficientes para investigar al exmandatario, lo que justificaría la intervención de la justicia extranjera.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, en juicio
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, en juicio
Foto: AFP

Limitaciones en Colombia

Según la representación de las víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene competencia para investigar a expresidentes debido a restricciones legales vigentes.

También se cuestionó el papel de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, señalada como un órgano que no ha permitido avances efectivos en investigaciones contra altos funcionarios, lo que, según la defensa, afecta el acceso a la justicia para las víctimas.

JEP.jpg
JEP.
Foto: Procuraduría.

"La JEP... tiene una prohibición expresa en la normatividad colombiana que le impide abordar cualquier tipo de investigación, juzgamiento y sanción al expresidente", dijo.

Concepto jurídico en el proceso

El constitucionalista Rodrigo Uprimny presentó un amicus curiae ante el tribunal argentino. El documento plantea la existencia de niveles significativos de impunidad en Colombia frente a exjefes de Estado, argumento utilizado para sustentar la competencia internacional en el caso.

Dificultades en cooperación judicial

La defensa denunció retrasos en el intercambio de información entre autoridades de Argentina y Colombia. Indicó que solicitudes emitidas por el juez Sebastián Ramos no habrían sido tramitadas de forma oportuna.

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La Cámara de Apelaciones prevé tomar una decisión en aproximadamente un mes. Si se ordena la reapertura del caso, el proceso avanzaría a una etapa de recolección de pruebas y testimonios para determinar eventuales responsabilidades.

"Los exhortos y los pedidos de información que ha emitido el juez Sebastián Ramos... no han sido de manera diligente allegados a las autoridades colombianas", afirmó el abogado

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