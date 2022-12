Libre uno de los 10 capturados por presunta corrupción en la Contraloría de Antioquia

Este viernes y tras haber escuchado las pruebas de la Fiscalía, el juez del caso dejó libre a Alejandra Catalina Ospina, una de las particulares capturadas, que es compañera sentimental del contralor auxiliar también captado Dioner Ortiz.

Alejandra resultó implicada en el escándalo por el hecho de que en su cuenta bancaria habrían depositado dineros que serían producto de amaño de auditorías en la Contraloría.

La Fiscalía la había acusado de cohecho propio en la modalidad de cómplice, pero el juez ordenó su libertad, con dos condiciones: no podrá salir del país y deberá acudir a la Fiscalía cada que sea llamada.

El abogado de Ospina, Kevin Alejandro Giraldo dijo que "el juez no le podía emitir medida de aseguramiento privativa de la libertad debido a que no cumplía con los elementos objetivos del artículo 313 donde se dice que si el delito es menor a 4 años no se le puede dar esta medida".

Además, el juez suspendió la audiencia y continuará este sábado a las 2:00 de la tarde, cuando los abogados defensores hayan revisado todas las pruebas y así se pueda definir la medida de aseguramiento de los demás.

La libertad de Alejandra Catalina Ospina se convierte en la primera decisión del juez sobre las medidas de aseguramiento de los capturados por presunta corrupción en la Contraloría General de Antioquia.