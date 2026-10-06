Los 5 casos en los que ha aportado información el ‘Narcochofer’ en principio de oportunidad

Un juez de control de garantías avaló la prórroga del principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como ‘Narcochofer’, quien continúa colaborando con la Fiscalía en cinco líneas de investigación relacionadas con diferentes hechos delictivos.

De acuerdo con la sustentación presentada por la Fiscalía, Castañeda Bernal es procesado por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho por dar u ofrecer y uso de documento falso. Sin embargo, decidió colaborar con la administración de justicia y entregar información sobre organizaciones criminales y otros hechos que son objeto de investigación.

Publicidad

La Fiscalía explicó que esa colaboración quedó materializada en una matriz de colaboración eficaz aprobada por la entidad, en la que Castañeda se comprometió a comparecer como testigo de cargo en varios procesos penales derivados de la información que aportó.

La fiscal del caso solicitó la prórroga del caso sustentado que la mayoría de procesos están en etapa de juicio “el aspirante aún no ha rendido todas las declaraciones judiciales comprometidas. La Fiscalía no cuenta todavía con esos elementos completos para concluir si la colaboración fue realmente eficaz, útil, contundente e importante para las investigaciones y procesos correspondientes. Obviamente, se desprendieron varias líneas investigativas, que todas están en etapa de juicio.Simplemente, hay una que está en etapa de investigación y una en indagación. Por ello, pues, se mantiene o considera esta delegada y le solicita a su honorable despacho que mantenga la suspensión de la acción penal, pues resulta necesario para permitir que los juicios y las actuaciones en las cuales debe declarar el postulante, pues avancen y para que la fiscalía pueda exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.



Entre las investigaciones se encuentran hechos relacionados con la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, de la cárcel La Picota; el presunto uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección para transportar sustancias estupefacientes; actuaciones de integrantes de la Fuerza Pública relacionadas con una incautación de cocaína; una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de estupefacientes; y hechos relacionados con esquemas de seguridad de la UNP.

La fiscal encargada de sustentar la prórroga explicó que la cooperación de Castañeda todavía no ha terminado, debido a que varias de las declaraciones que debe rendir no han podido practicarse. Entre las razones expuestas están aplazamientos, reprogramaciones, recursos pendientes de resolver y el estado procesal de las diferentes investigaciones.

Publicidad

Según la Fiscalía, de las cinco líneas en las que Castañeda está comprometido como testigo, dos se encuentran en etapa preparatoria, dos en etapa de juicio y una permanece en indagación.

La primera línea de colaboración corresponde al caso de la fuga de alias ‘Matamba’. En este proceso, Castañeda se comprometió a declarar sobre los hechos relacionados con la camioneta Toyota que condujo y en la que se movilizaban Edgar Eliseo Munevar Castillo, alias ‘El Caballista’; Luis Eduardo Duque Casas, alias ‘El Capi’, y John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’. Según la investigación, ese vehículo fue abordado por alias ‘Matamba’ durante su fuga de La Picota.

Publicidad

Los tres hombres mencionados se encuentran en etapa de juicio y avanza la audiencia de juicio oral. La Fiscalía los señala también de pertenecer a una estructura relacionada con actividades como tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, extorsiones, homicidios y fuga de presos, además de tener presuntos vínculos con otros grupos armados, información complementada por Castañeda que han dado con recientes capturas de eslabones.

La segunda línea corresponde al proceso contra Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección. Castañeda se comprometió a declarar sobre el presunto uso de vehículos de esa entidad para transportar sustancias estupefacientes y sobre la manera en que esos automotores habrían sido facilitados para actividades ilícitas. Este proceso también se encuentra en etapa de juicio.

La tercera investigación está relacionada con la propia captura de Castañeda, ocurrida el 10 de diciembre de 2022 en Cauca, cuando fue detenido mientras transportaba una cantidad de cocaína. El ‘Narcochofer’ se comprometió a declarar contra los policías José Ricardo Guerra Gómez, John Jairo Rivas Mosquera y Omar Hernández Santamaría, por hechos relacionados con la incautación de la droga y una diferencia entre la cantidad que, según su versión, fue incautada y la cantidad registrada posteriormente en el acta.

Publicidad

La cuarta línea está relacionada con una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes. En esta investigación aparecen, entre otros, Luis Carlos Vélez Romero, alias ‘El Mono’; recientemente judicializado por la fiscalía , y quien además fue designado facilitador de paz por el Gobierno Nacional, quien habría contratado a Manuel Antonio Castaña para transportar en el territorio nacional estupefacientes.

También señalan a John Jairo Giraldo, alias ‘JJ’, Juan Sebastián Roa Sabogal, alias ‘Juan Roa’, además de Luis Orlando Beltrán León, José Rodrigo Beltrán León, Hugo Alexander Rico Lenis, Cristian Alexander Pérez Díaz y Jorge Alfonso Restrepo Mejía.

Publicidad

Finalmente, Castañeda ha colaborado en una investigación relacionada con Wilson Javier Devia, exfuncionario de la UNP, por hechos asociados a esquemas de seguridad y presuntas solicitudes de dinero para garantizar acompañamientos irregulares. En esta línea se investiga, entre otros aspectos, la presunta gestión para conseguir alquiler o asignación de esquemas de seguridad sin el cumplimiento de los requisitos.El caso ha tenido aplazamiento en etapa de juicio.

La Fiscalía sostuvo que las declaraciones pendientes son necesarias para avanzar en las investigaciones y procesos en los que fue ofrecido como testigo.