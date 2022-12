Los pormenores de la contratación de Yerry Mina en Barcelona

El abogado Daniel Cardona habló en BLU Al Derecho sobre la transferencia del futbolista colombiano Yerry Mina al Barcelona desde el contexto jurídico y de contratación.

Publicidad

“El jugador tiene un contrato de trabajo vigente con el Palmeiras, lo que significa que hasta el 2021 el equipo decide si lo transfiere o no. Independiente de la voluntad del jugador de irse o quedarse, hasta que el contrato no se acabe Mina no se puede ir a otro club”, dijo el experto en derecho deportivo.

Agregó que el futbolista tiene derecho a renunciar como cualquier empleado y en caso de que termine el contrato sin justa causa y fiche con otro club, el nuevo equipo y el jugador estarían sujetos a sanciones económicas y deportivas.

Publicidad

Esas sanciones serían la prohibición al futbolista de ejercer su profesión en un determinado tiempo y el club no podría contratar nuevos jugadores durante cierto período.

Publicidad

Le podría interesar: Prográmese: la hora y la fecha en que será presentado Yerry Mina en el Camp Nou

“Hace más de un año el Barcelona y Palmeiras firmaron un preacuerdo de convenio deportivo, cuyo objeto es transferir los derechos deportivos del jugador. No es claro si lo que pactaron fue un derecho de preferencia a favor del Barcelona o una obligación de transferida”, aclaró.

Publicidad

Cardona indicó que en el marco de la negociación se discutió el precio, pago de los derechos económicos y pago por concepto de derechos de formación y mecanismo de solidaridad.

Publicidad

“Los derechos de formación y mecanismo de solidaridad son dos figuras que la FIFA creó con el fin de retribuir los clubes formadores”, manifestó.

Sobre los derechos económicos, el abogado dijo que equivalen al valor de la indemnización que recibe un club por terminar su contrato de trabajo con el jugador.

Publicidad