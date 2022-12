Me alegra que exministro Arias se reúna con su familia; es justo: embajador Pinzón

A través de Twitter, el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, celebró la libertad bajo fianza otorgada al exministro Andrés Felipe Arias en Estados Unidos.

Publicidad

Me alegra de manera especial que el ex-ministro Andrés Felipe Arias pueda reunirse por fin con su familia. Es justo. — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) November 18, 2016

Posteriormente, en entrevista con BLU Radio, Pinzón explicó los detalles del tuit.



“Una opinión personal de alegría por Andrés y su familia, tan simple como eso”, manifestó el embajador.



Teniendo en cuenta que fue la Embajada la que solicitó la extradición de Arias, el funcionario advirtió que hay unas funciones en su cargo independientes a lo personal.



“Hay unas tareas judiciales y responsabilidades institucionales y sobre eso no tengo duda alguna, pero en el caso personal de Andrés me alegra que pueda estar de nuevo con su familia”, añadió Pinzón.



Finalmente, reiteró que siente alegría por Arias y su familia tras el fallo en Estados Unidos.



“No vale la pena entrar en un desarrollo personal a lo que menciono. Por la persona, por la familia, por él, me alegra”, finalizó.