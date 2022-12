‘Medellín Me Cuida’ seguirá: tutela en su contra declarada improcedente

La jueza novena civil municipal de Ejecución de sentencias de Medellín negó una tutela que buscaba el cierre de la plataforma 'Medellín Me Cuida' usada por la administración municipal para manejar la información de personas y empresas en medio de la pandemia por el COVID-19.

La decisión de la jueza asegura que es improcedente esta tutela interpuesta por 13 accionantes, quienes argumentaron que al tener que ingresar la información personal y de salud en dicha plataforma para obtener el permiso de movilidad durante la pandemia, se vulneraban los derechos a la intimidad personal y familiar, el mínimo vital, libre circulación, a la salud y a las plataformas digitales y suso.

En el fallo también fue desvinculada la Gobernación de Antioquia, la Personería de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Ante esto, María Victoria Fallón, una de las accionantes de la tutela, aseguró que van a impugnar la decisión pues consideran que la juez no tuvo en cuenta todas las razones del derecho constitucional expresadas en la tutela, ni expone los causales necesarios para declarar una improcedencia.

“En su concepto dice improcedente porque se trata de algo en contra de un acto administrativo, pero la Corte Constitucional ha dicho claramente que hay unas excepciones donde sí es procedente una tutela de este tipo, como en este caso donde la vulneración de los derechos puede causar un daño irreparables”, dijo Fallón.

Según agregó la demandante, la juez no desarrolla el criterio ni el sustento de su sentencia sino que respalda la razón de la alcaldía en “la supuesta necesidad de usar la plataforma para la realización de cerco epidemiológicos pero para nosotros lo que hace es empadronar a los ciudadanos”.

El grupo de ciudadanos que interpuso la tutela, quienes hacen parte de organizaciones de Derechos Humanos o las representan, están preparando el sustento de la impugnación que se debe presentar antes del próximo viernes.

Otro de los puntos del fallo cuestionados por Fallón es que la jueza declaró improcedente la tutela “porque no nosotros no somos titulares de los derechos que estamos reclamando, eso es lo más irregular que yo he visto, pues todos los ciudadanos son titulares de los derechos fundamentales”.

“Confiamos en la decisión de juez de circuito o en su caso de la Corte Constitucional en función de su conocimiento de cualquier tutela se pronuncie sobre el tema”, puntualizó Fallón.

