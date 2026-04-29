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Blu Radio  / Judicial  / Mujer habría entregado a bebés de una guardería a su pareja para abusos: esto se sabe

Mujer habría entregado a bebés de una guardería a su pareja para abusos: esto se sabe

Los hechos tuvieron lugar cuando el hombre, de 41 años, se introdujo en la guardería donde trabajaba entonces la que era su pareja, de 25 años.

Bebé.
Bebé.
AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

El tribunal correccional de Bruselas condenó este martes a 10 años de cárcel a una antigua cuidadora infantil y a otros 12 años a su expareja por cargos de violación y atentado contra la integridad sexual en una guardería contra cinco niños de entre 18 y 36 meses.

Aunque los acusados negaron los hechos durante el juicio, la corte dio por probados los cargos de atentado contra la integridad sexual, violación, producción, posesión y distribución de material pedopornográfico, informó la radiotelevisión pública RTBF.

Los hechos tuvieron lugar entre octubre de 2020 y octubre de 2022, cuando el hombre, de 41 años ahora, se introdujo en la guardería de la Universidad Libre de Bruselas (ULB) donde trabajaba entonces la que era su pareja, de 25 años.

Ella le facilitó el acceso en varias ocasiones cuando estaba sola en la sección donde se produjeron las agresiones.

Bebé.
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP

"Los actos son repugnantes. Los daños son inmensos en la conciencia colectiva", declaró en la vista del juicio el fiscal, que había pedido diez años de cárcel para la excuidadora.

Las autoridades encontraron mensajes, imágenes y vídeos en cinco teléfonos de los acusados que sirvieron como pruebas en el juicio.

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La sentencia también prohíbe que la excuidadora entre en contacto con tres de los niños afectados y sus padres y veta que ambos puedan ejercer ninguna actividad relacionada con menores en 20 años.

El fallo, en cambio, no atendió la petición de la directora de la guardería y de la universidad, que reclamaban una compensación por los daños que había sufrido su reputación.

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