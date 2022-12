Néstor H. Martínez sabía de irregularidades en Ruta del Sol II: testigo contra Odebrecht

En una entrevista revelada por Noticias Uno, el fallecido Jorge Enrique Pizano, auditor controller de la Ruta del Sol II y testigo clave en el proceso que se adelanta contra la multinacional Odebrecht, entregó detalles antes de morir la semana pasada y le dijo al noticiero que tanto Luis Carlos Sarmiento Angulo como el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tenían conocimiento de irregularidades que se presentaban en el proyecto Ruta del Sol II.

“Lo que hice fue cruzar mis listas que había verificado con las listas de los pagos reales hechos en la tesorería, entonces ahí me indicaba qué contratos o qué personas naturales y jurídicas no habían pasado por el filtro. Empecé a detectar que los objetos se duplicaban, que los entregables no estaban y así fue como se empezó la investigación de mi parte. Podemos determinar los contratos de papel que no se ejecutaban; yo simplemente informé a mis superiores, especialmente a Corficolombiana y a Episol”, indicó.

A la pregunta de si esos hechos habían sido informados a Néstor Humberto Martínez, Pizano respondió afirmativamente y recordó que Martínez Neira, era el abogado del Grupo Aval, y señaló que Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento.

“Está en los documentos que tiene la Fiscalía, y actualmente los entes de control: La Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal, son documentos que están encima de la mesa. Les informo de eso el 25 de junio de 2015 y a raíz de eso se empiezan a hacer unas reuniones con el vicepresidente contralor del Grupo Aval, donde se ponen esas reuniones donde se presentan las evidencias claras y concretas de los contratos que no habían cumplido los procedimientos de contratación, y posteriormente ellos realizan reuniones en las que no participo yo con Odebrecht para que les aclare esas situaciones, y eso concluye con una modificación de los estatutos de la concesionaria como el consorcio constructor”, indicó negando la presencia de Martínez en esa reunión.

Señaló que todas las reuniones están documentadas con audio y agregó que, tras una reunión en agosto de 2015, debía rendir informe de todo lo que sucedía de ahí en adelante, y manifestó que tenía todas las pruebas de sus actuaciones en la medida que estuviera ceñido a la ley.

“Presenté los informes a quien me designó como controller, y existen las evidencias de los correos, claras y concretas y es lo que está en los documentos”, indicó seguido de un testimonio en el que indica que hubo giros al exterior: “En los contratos detectados no por mí, sino por el gerente contractual designado por Episol y del consorcio constructor, sí se detectaron pagos de giros al exterior. -¿Sabe el monto? De 2.700.000 dólares. ¿Con destino a qué empresa? -A Constructores Unidos”.

A su vez, reveló que sus testimonios estaban generando incomodidades y que debía entregar informes a los socios de sus actuaciones.

“No soy funcionario de Odebrecht, ni he sido ni lo seré, porque una vez que salí de la empresa de acueducto a los seis meses, fui designado por Corficolombiana como Controller de la concesionaria de la Ruta del Sol II, hoy en día todos mis informes relacionados con mi trabajo están afectando a muchas personas. Me volví incómodo para muchas personas, entre ellos, aquellos que hoy fueron condenados por los contratos irregulares de la Ruta del Sol. Pero a raíz de estas irregularidades, yo debía informarles a mis socios minoritarios, que era Episol y Corficolombiana”.

Pizano entregó documentos que probarían los relatos a Néstor Humberto Martínez, donde pondría a la luz la serie de irregularidades que desde mediados de 2015 se estarían presentando por parte de Odebrecht en el país, dentro de ellas, grabaciones telefónicas que sostuvo con el hoy fiscal.

Allí se escucha la voz de Martínez diciendo: “Pero si sabe de algo, prenda las alarmas, y la vía es esta vía, porque -Jueputa-, allá están berracos, con lo que pasó hace tres años, que usted prendió las hijueputas alarmas y nadie le puso cuidado”, señaló cuando era abogado de Corficoilombiana, en medio de la polémica por coimas que Odebrecht habría pagado a funcionarios con el propósito de quedarse con los contratos de megaobras en Colombia.

Insistió Martínez preguntándose cómo se estaría gestando la estrategia y tratando de enlazar piezas en la discusión. “Usted prendió las alarmas y nadie le paró bolas, porque la tesis es que usted quería pasar de un contrato temporal a uno definitivo (A una mierda de esas)”, Martínez agregó con tono de duda de la forma en que se estarían ejecutando presuntas irregulares transacciones.

“Como usted fue el que ganó la pelea con los hijueputas estos de Odebrecht, entonces no sabemos en qué estamos metidos, no sabemos si le están dando plata a los paramilitares, si hay corrupción se la están robando ellos de hijueputas ladrones. No sabemos si estos hijueputas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano”, se escucha en la conversación que sería antes de que fuera capturado el brasilero Marcelo Odebrecht.

Pizano señaló que venía denunciando desde hacía varios años las faltas y dijo que hubo una cifra en la mesa que involucraría a Consol. “Unos contratos chimbos, sin contar 37.000 millones de pesos que hay en la otra firma que es Consol, que Mejía ha encontrado y no ha firmado”, mientras Martínez mencionaba a Sarmiento y decía que él no los conocía.

En los audios, Pizano manifiesta, además, que habría apropiación de dineros de altos empleados, mientras que Consol hacía maniobras con los predios pasándolos con elevados costos, entre tanto iban apareciendo contratistas “fantasma”. Al cuestionamiento de Martínez en la llamada a Pizano de si eran o no coimas, increpándolo, el auditor o controller, le responde angustiado y dubitativo.

-El fiscal se defiende:

Tras conocerse las revelaciones en Noticias Uno del Ingeniero Jorge Enrique Pizano antes de fallecer que indican que el hoy fiscal Nestor Humberto Martínez, tenía conocimiento de irregularidades con el consorcio Ruta del Sol en medio del escándalo de Odebrecht, Martínez le indicó al noticiero que en la conversación con el ingeniero Pizano, participó no como abogado de Corficolombiana, sino que en ese momento lo hacía como amigo del hoy fallecido.

Habló sobre los cuestionamientos que le hizo a Pizano sobre presuntas coimas y añadió que la insistencia del ingeniero siempre fue el vínculo con paramilitares que estaría de por medio y por eso la insistencia de si eran o no coimas lo que se estaría gestando en su momento y dijo que Pizano insistía en la tesis de que eran relaciones con pagos a paramilitares.

“Y le pregunto, Jorge Enrique, ¿Estos son o no son coimas?, y él no sabe contestarme. Él creía que era relación con unos pagos a paramilitares, insistía en esa tesis”, agregó.